Eixo capital

AM Ana Maria Campos

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Presidência do TCDF vai pedir informações ao STJ sobre Operação Pacare



Ao final da sessão de ontem, todos os conselheiros do Tribunal de Contas do DF (TCDF) se manifestaram sobre a Operação Pacare, em que houve busca e apreensão no gabinete e na casa da corregedora da corte, conselheira Anilcéia Machado. O presidente, Paulo Tadeu, abriu a palavra, na sessão por videoconferência, ao comunicar oficialmente aos colegas a ação da Polícia Federal (PF), que já era de conhecimento de todos pelas notícias divulgadas ao longo do dia. O presidente informou que pediu informações sobre as investigações em curso no Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao relator, ministro João Otávio de Noronha, e garantiu que todos manteriam o sigilo. “Prestamos solidariedade a nossa conselheira que, inclusive, se encontra em luto familiar e queremos que tudo seja esclarecido o quanto antes para que a normalidade possa prevalecer no âmbito desse Tribunal. Até que se prove o contrário nós vamos adotar o princípio da presunção de inocência”, afirmou Paulo Tadeu. Com base nas informações prestadas pelo STJ, os conselheiros deverão se reunir presencialmente para avaliar eventuais medidas a serem adotadas.

Luto

Os demais conselheiros do TCDF, Renato Rainha, Manoel de Andrade, Inácio Magalhães, Paiva Martins e Márcio Michel, além do procurador Demóstenes Albuquerque, concordaram com a posição do presidente, Paulo Tadeu, de aguardar informações. A conselheira Anilcéia Machado está de licença médica. Ela perdeu o marido, Fernando Laboissiere, há três semanas, vítima de câncer de pulmão. O luto foi citado pelos colegas.

Upgrade

O delegado Rafael Sampaio foi promovido ontem no cargo que exerce na Presidência da República. De chefe de gabinete da Secretaria de Governo para secretário-executivo da pasta comandada por Flávia Arruda. Tornou-se o braço direito da deputada federal licenciada.

Mudança de comando

Ao assumir o cargo na equipe de Flávia Arruda, Rafael Sampaio deixou a Presidência do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil (Sindepo). No lugar dele, assumiu o vice-presidente da entidade, o delegado-chefe da 1ª DP, da Asa Sul, Marcelo Portella.

Prévias do PSDB

O Senador Izalci Lucas (PSDB-DF) reúne-se hoje com o governador João Doria (foto) em São Paulo. Na pauta das conversas, as prévias do Partido, com vistas à eleição presidencial e o cenário nacional para 2022.



Só papos

“Isso é uma piada. Esse requerimento do senador Randolfe é uma afronta total à separação dos poderes”

Senador Marcos Rogério (DEM-RO), sobre o requerimento de convocação do presidente Jair Bolsonaro, de autoria do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP)

“A defesa ensandecida do presidente está lhe deixando cego. Basta falar em Jair Bolsonaro que o senhor fica tenso, com os nervos à flor da pele”

Senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), reagindo indignado

Tranquilo

Ibaneis Rocha (MDB), um dos nove governadores convocados para prestar depoimentos na CPI da Covid, diz que está tranquilo para falar perante os senadores. Não vai se esquivar das perguntas e pretende colaborar. Ele, com certeza, não terá embates com bolsonaristas e com o relator da comissão, Renan Calheiros (MDB-AL).

Uso político da OAB

Causou mal-estar entre advogados a participação do presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, em ato de filiação do prefeito do Rio, Eduardo Paes, ao PSD. Em manifesto divulgado ontem, eles reclamam do uso da Ordem em projeto político para uma suposta candidatura de Santa Cruz ao governo do Rio. “Não se pode, jamais, envolver a entidade em jogos partidários e menos ainda permitir que ela possa ser utilizada para fins eleitorais próprios. É legítimo que cada um de nós tenha sua opção partidária ou manifeste-a publicamente, e nas eleições, mas sem usar uma entidade para manifestar sua preferência ou usá-la como plataforma eleitoral”, afirmam em manifesto assinado “OAB em Defesa da Advocacia”, movimento liderado pelo vice-presidente da OAB nacional, o Luiz Viana. Tem também o apoio do tesoureiro nacional, José Augusto Araújo de Noronha, e do secretário-geral adjunto Ary Raghianty, além de ex-presidentes como o advogado Reginaldo Oscar de Castro.