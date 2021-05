Superlua: confira fotos do fenômeno na capital federal nesta quarta

CB Correio Braziliense

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Está vendo aquela lua que brilha lá no céu? Você pediu — e eis aqui algumas fotos do fenômeno da superlua da noite desta quarta-feira (26/5). Não é só de dia que o firmamento de Brasília chama a atenção dos moradores da capital federal. Amantes da astronomia e admiradores de fenômenos naturais podem se maravilhar com a segunda aparição desse tipo de lua do ano.

Desta vez, a superlua é simultânea, na maior parte do mundo, com eclipse lunar total. Segundo a Agência Espacial dos Estados Unidos (Nasa), há seis anos, esses dois eventos não ocorrem ao mesmo tempo.

Mesmo com a impossibilidade de visualizar o eclipse total da lua no Brasil, não há motivo para decepções. A "lua de sangue" pode ser vista de qualquer lugar. Uma superlua ocorre quando uma lua cheia ou nova coincide com uma maior proximidade do satélite da Terra, o que faz a Lua parecer maior.

A órbita lunar é elíptica e um lado (apogeu) está cerca de 50 mil km mais distante da Terra do que o outro mais próximo (perigeu). Portanto, uma lua cheia que ocorre perto do perigeu é chamada de superlua.

Nesse caso também é conhecida como "superlua das flores", pois ocorre quando as flores aparecem na primavera do Hemisfério Norte. Durante o eclipse, a Lua vai aparecer avermelhada porque a luz do sol não chegará diretamente a ela, mas parte dessa luz será filtrada pela atmosfera da Terra e as cores avermelhadas e laranja serão projetadas em nosso satélite. Este efeito misterioso é popularmente conhecido como "lua de sangue".