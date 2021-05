Homem é preso com dinheiro na cueca e droga em casa de cachorro

CB Correio Braziliense

Os policiais apreenderam as drogas e levaram o homem para a delegacia - (crédito: Divulgação/PMDF)

Durante um patrulhamento na noite desta quarta-feira (26/5), policiais militares da Ronda Tática Metropolitana (Rotam) abordaram um motorista que trafegava pela QR 407 de Samambaia e dirigia de forma suspeita: parecia não ter prática ao volante.

Ao parar o veículo, o homem ficou muito nervoso, o que chamou a atenção dos policiais. Ele foi revistado e, para a surpresa da PM, havia dinheiro escondido na cueca do rapaz. A quantia somava R$ 7.950. Além do dinheiro, havia embalagens para embrulhar drogas dentro do automóvel.

Os PMs perguntaram ao motorista e à namorada dele, que estava no banco do passageiro, sobre a procedência dos valores, mas eles disseram que não sabiam explicar a origem do dinheiro. Quanto aos papelotes, disseram que seria para embrulhar drogas de consumo próprio.

Desconfiados, os policiais acompanharam os dois homens até a casa do motorista: no local, encontraram um tablete de maconha escondido embaixo da casinha do cachorro. No armário, foi achada ainda uma porção de skunk, uma balança de precisão e mais R$ 10.725.

Diante do flagrante, o homem disse que guardava ainda mais drogas, que estavam na casa da vizinha da frente. A alegação se confirmou: no lote havia mais cinco tabletes de maconha.

Todo o material foi apreendido e os três foram encaminhados para a 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), onde o flagrante foi registrado.