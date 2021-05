Mortes no trânsito caem 61% no Distrito Federal em dez anos

JM Jéssica Moura

As ações do Programa Brasília Vida Segura contribuíram para a redução - (crédito: Divulgação/Detran)

Ao longo dos últimos dez anos, as mortes em acidentes de trânsito no Distrito Federal tiveram uma diminuição de 61%. O balanço do Departamento de Trânsito do DF (Detran) considera as ocorrências entre 2011 e 2020, e aponta que as ações do Programa Brasília Vida Segura contribuíram para o resultado.

Em 2011, por exemplo, até o mês de abril, 144 acidentes fatais foram registrados no DF; no mesmo período de 2020, foram 57 ocorrências. Neste ano, nesse intervalo, foram 40 casos, o menor dos últimos 20 anos. A maior parte das mortes foi em situações de colisão dos veículos.

Agora, a iniciativa foi renovada para o período de 2021 a 2030 depois da assinatura de uma portaria conjunta, envolvendo as secretarias de Transporte e Mobilidade, Segurança, Saúde e Casa Civil. O projeto segue metas estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU).

A ONU fixou entre os objetivos a diminuição dos óbitos no trânsito em 50% em dez anos, e o DF superou essa marca, apesar do crescimento de 16% no tamanho da população e de 53% na frota de veículos. Até abril deste ano, 1.857.818 de veículos estavam registrados na capital federal.

O Brasília Vida Segura é uma parceria entre o GDF e a Ambev, empresa produtora de bebidas, firmada em 2017 e que pretende reduzir o consumo nocivo de álcool em 10% até 2025.