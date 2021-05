Motoristas formam fila gigante por desconto em posto de gasolina na Asa Norte

LP Luana Patriolino

(crédito: Ed Alves/D.A Press)

No Dia Livre de Imposto, empresas ofereceram aos consumidores preços sem o valor destinado à cobrança tributária, com o objetivo de alertar a população sobre o impacto dos impostos na compra de produtos e serviços. As lojas incluídas na campanha bancarão o valor descontado. Nesta quinta-feira (27/5), na Asa Norte, uma fila quilométrica (veja vídeo) foi formada por motoristas que pagaram R$ 3,79 por litro de gasolina, no Posto Jarjour (206 Norte).

Teve quem madrugou no local atrás de um desconto. O avaliador de veículos Rodolfo Almeida, 32 anos, saiu da Cidade Ocidental, às 4h da manhã, para aguardar na fila até as 9h. Ele e a companheira, Dayse Nunes, 30, diarista, dirigem todos os dias 50km para trabalhar no Plano Piloto. “A gasolina está pesando demais no orçamento. Está muito cara”, diz Rodolfo. Para eles, a espera valeu a pena. Segundo os cálculos do casal, a economia vai ser de quase R$ 50. “Compensou. Pelo menos uma vez por ano, até que fez uma diferença boa”, afirma.

O dono do posto, Thiago Jarjour, conta que o evento começou por volta das 6h30. “Eu consegui falar com o terceiro carro que abasteceu e ele tinha chegado ontem, às 22h”, diz. O empresário ressalta que a campanha é um protesto sobre o preço dos impostos. “A intenção é mostrar o tamanho da carga tributária que o brasileiro paga e que na enorme maioria das vezes o empresário não é o vilão”, afirma.



Evento

A 15ª edição da campanha nacional, promovida na capital pela Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal (CDL-DF) e a Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem DF) teve boneco inflável na Esplanada dos Ministérios e painel no Conic.

De acordo com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), em um ranking de 30 países, o Brasil é o 14º que mais arrecada dinheiro com tributos, e os impostos cobrados de empresas no Brasil podem aumentar o valor de produtos e serviços em até 70%.

Veja vídeo da fila de carros