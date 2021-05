Jogo de queimada no Gama arrecadará doações para famílias carentes

AR Aline Rossi*

(crédito: Divulgação/Assessoria Gama DF Irmandade)

O time feminino de queimada Gama DF Irmandade inicia campanha de arrecadação de alimentos, roupas e calçados infantis na sexta-feira (28/5), com um jogo beneficente, a partir das 19h, próximo ao espaço do Senai do Gama.



Os itens arrecadados serão entregues a famílias em situação de vulnerabilidade que vivem em invasões próximas à região. O público poderá jogar ou apenas assistir à partida de queimada, a partir da entrega de doações à equipe do time.



“É muito importante cada um fazer algo. Em meio à pandemia, várias situações de fome têm-se agravado. Um alimento, uma roupa, um sapato… às vezes o pouco é muito”, afirma Laísa Santos, criadora do time. A equipe explica que o foco da campanha é em roupas e calçados infantis, pois as últimas arrecadações contemplaram apenas adultos.



Além disso, o jogo contará com medidas de segurança contra a covid-19: “É indispensável o uso de máscaras e de álcool em gel por todos os participantes. A bola é sempre esterilizada e as equipes de cada partida são reduzidas, a fim de evitar aglomerações na quadra”, informa a equipe responsável.



Empoderamento por meio do esporte

O grupo de queimada Irmandade existe desde fevereiro de 2018 e foi criado por Laísa Santos, 28 anos, com o intuito de resgatar, incentivar e empoderar mulheres por meio do esporte. “A queimada me fascina desde a infância. Criei o time com o objetivo de resgatar a mãe exausta, a dona de casa que não tem lazer, a adolescente que não é aceita, a mulher que vive em rotina e esquece dela mesma”, conta Laísa.



O time Gama DF Irmandade se reúne toda semana. “Temos jogos livres, geralmente às sextas. Todas são bem-vindas, sabendo ou não jogar. Temos partidas de lazer com todas as idades e treinos fechados com as que se interessam em competições. Vamos nos juntar e representar o Gama!”, convida a idealizadora.



O nome dado à equipe também reflete a paixão de Laísa por ajudar as pessoas: “Irmandade significa amor de irmão, mesmo que não de sangue. Somos uma família. Às vezes, nem sabemos, mas tem pessoas ao nosso redor precisando de ajuda. Desta vez, o nosso objetivo maior são crianças, bairros pobres, invasões, pessoas esquecidas totalmente".



Quem deseja ajudar, mas não puder comparecer ao local, deve entrar em contato por meio do telefone (61) 99437-3136 ou acessar as redes sociais da equipe de queimada Irmandade - @irmandade.time.



* Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer