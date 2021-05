Fila para gasolina a R$ 3,79

JM Jéssica Moura LP Luana Patriolino

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A gasolina representa até 5% dos gastos mensais das famílias brasilienses, segundo levantamento da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan). Até abril, a alta acumulada no preço do combustível foi de 26,62%, o que resultou em sucessivas altas, e o preço cobrado nas bombas chegou a quase R$ 6 nos postos da capital federal. Por isso, não foi de espantar a longa fila que se formou no posto Jarjour da 206 Norte, ontem, durante o Dia Livre do Imposto. O litro do combustível foi vendido a R$ 3,79. Os primeiros motoristas chegaram ao local ainda na noite de quarta-feira.

O frentista Roberto Silva, 37 anos, saiu do posto onde trabalha e foi aproveitar a promoção. Ele chegou às 5h40. Morador da Cidade Ocidental (GO), Roberto roda mais de 110 km de moto e gasta quase R$ 250 por mês em combustível. “A gente tá brigando por causa de centavos. Para quem roda todos os dias, compensa. Eu uso moto todos os dias para trabalhar”, disse. De carro, a professora Michela Gracie, 54, chegou 10 minutos depois de Roberto. “R$ 2 a menos no litro, apesar de ser quantidade limitada, compensa, sim”, avalia. “Para ver a imensidade de impostos no litro de gasolina. O cidadão fica quase uma hora na fila para economizar R$ 20”, ponderou o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis (Sindicombustíveis), Paulo Tavares.

O Dia Livre de Imposto é uma iniciativa do comércio como forma de protesto contra a carga tributária que incide sobre os produtos. Para chamar a atenção dos consumidores para a taxação, estabelecimentos eliminam a cobrança do preço final por um dia. No DF, essa é a 15ª edição, organizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal (CDL-DF), que arrecadou patrocínios para cobrir o desconto.

Preço e arrecadação

No caso da gasolina, cerca de 40% do valor cobrado pelos postos é de tributos. O lucro dos revendedores equivale a 8,6% do preço. “Somente uma reforma tributária para rever esse processo”, defende Paulo Tavares, do Sindicombustíveis. O último resumo da Agência Nacional do Petróleo (ANP) informa que o preço médio da gasolina no DF, entre 47 postos pesquisados, é de 5,93. Há estabelecimentos em Ceilândia que chegam a vender o combustível a R$ 6,09. O menor valor foi encontrado em Taguatinga, a R$ 5,45.

De acordo com a Secretaria de Economia, a arrecadação com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de combustíveis foi de R$ 1,6 bilhão, em 2019, e R$ 1,2 bilhão, em 2020. São mais de 100 produtos incluídos no grupo de combustíveis. Entre eles, gasolina, querosene de aviação, etanol, gás de cozinha. Como é um valor percentual, o ICMS varia de acordo com o preço cobrado pelos postos de gasolina. Para o cálculo do valor em real dessa alíquota, é verificado a cada 15 dias o preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) dos combustíveis cobrados no DF.

Com a pandemia da covid-19, a demanda pelo combustível, que chegava a mais de 1 bilhão de litros por ano, diminuiu. Um levantamento da Codeplan aponta que a queda em 2020 foi de 15,7%, em comparação com o ano anterior; o consumo foi de 946,6 milhões de litros. A prévia da inflação de maio divulgada pela Codeplan foi de 7,05%, bem abaixo do total acumulado dos combustíveis.

“No caso dos derivados de petróleo, eles não acompanham a inflação, mas provocam pressão na inflação e contaminam os preços”, explica o economista Newton Marques. Assim, a alta nos combustíveis acaba impactando também o preço de outros itens, como alimentos. “Tudo é feito pelas rodovias. Em Brasília, não somos autossuficientes, temos de comprar no frete. Isso vai encarecendo o preço final dos produtos. Se esses derivados sofrem aumento, vão impactar na cadeia produtiva”, detalha Marques.