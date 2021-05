Ataques a escolas impedidos em GoiÃ¢nia

A » Ana Isabel Mansur

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) deteve, ontem, um adolescente de 16 anos com intenção de atacar escolas de Goiânia e cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do jovem. A operação foi semelhante ao caso da mulher de 19 anos suspeita de planejar um ataque a uma escola pública do Recanto das Emas, que também teve início por meio de monitoramento dos Estados Unidos em mensagens e redes sociais, na semana passada.

A delegada da Delegacia da Criança e do Adolescente de Goiânia (DPCA), Marcella Orçai, afirmou ao Correio que não há informações sobre suposta ligação entre as duas ocorrências. “Ainda não temos a perícia dos dois celulares [apreendidos na casa do adolescente de Goiânia]. Mas não descartamos”, destacou a delegada.

O adolescente tinha acesso a material bélico em casa e, em mensagens, demonstrou intenção de atacar escolas de Goiânia. Ele foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de racismo. Em depoimento à delegada, o jovem se autointitulou nazista e disse “confiar mais em brancos”, além de afirmar que a menção a ataques em escolas era uma brincadeira.

Internet

“Ele é administrador de um grupo chamado school shooters (atiradores de escolas, em inglês), com oito membros”, informou Marcella, destacando que a perícia deve identificar as outras pessoas envolvidas. Também foram encontrados anotações de cunho violento e desenhos de suásticas.

Um boletim de ocorrência foi registrado, e o adolescente foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (Depai) da capital goiana, mas as investigações seguem na DPCA. Ao Correio, o delegado Quéops Barreto, da Depai, informou que o jovem continua detido. “Ele está à disposição do Ministério Público. Haverá uma audiência amanhã (hoje) pela manhã.”