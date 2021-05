Capital S/A

SS Samanta Sallum

(crédito: CDL DF/Divulgação)

"É graça divina começar bem. Graça maior persistir na

caminhada certa. Mas graça das graças é não desistir nunca."

Dom Hélder Câmara



Comércio vai abrir no próximo feriado

Lojas de rua e de shoppings vão funcionar no Distrito Federal no feriado da próxima quinta-feira, dia de Corpus Christi. O horário do comércio seguirá as regras do último decreto do GDF. Shoppings, por exemplo, operam das 10h às 22h.

Dia dos Namorados

Em 12 de junho, Dia dos Namorados, um sábado, as lojas também funcionarão normalmente. E o setor estima aumento de até 11% nas vendas. Os empresários do varejo que desejam abrir o comércio devem obter o Certificado de Abertura aos Domingos e Feriados, expedido pelo Sindivarejista.







Enfrentando o Impostossauro

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do DF (CDL), Wagner Silveira, foi à Esplanada dos Ministérios ontem duelar com o monstro que devora o dinheiro de empresas e contribuintes no Brasil, para marcar o Dia Livre de Impostos.

Pela reforma tributária

“É muito importante mostrar à sociedade a alta carga tributária a que o brasileiro está sujeito. Estamos aqui com o Impostossauro, que é a representação do sistema tributário, que come o nosso dinheiro. Em 2021, já pagamos mais de 1 trilhão de reais em impostos. Nós precisamos de uma reforma tributária urgente para termos produtos mais baratos, mais consumo, mais renda e entrarmos em um ciclo virtuoso da economia”, afirmou.



Conselho do Sebrae no DF tem novo vice-presidente

O empresário Álvaro Silveira Júnior, um dos sócios da Drogaria Brasil, é o novo vice-presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae DF. Ele foi designado pelo presidente da instância, Jamal Bittar, que lidera também a Fibra. Álvaro é um dos vice-presidentes da Fecomércio e representa a entidade no Conselho, que tem, ao todo, 14 integrantes. São eles que elegem o superintendente do Sebrae e seus dois diretores. A atual gestão está no terceiro ano de mandato.



Representantes do setor produtivo

A vaga estava aberta há 3 meses, depois da saída de José Carlos Magalhães Pinto, ex-presidente da CDL.Fazem parte do Conselho representantes do BRB, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Codeplan, FACIDF, Fibra, Fecomércio, FAPE-DF, Secretaria de Desenvolvimento Econômico do DF, Sebrae, Fundação UnB, FAPDF e CDL-DF.





Galeria Élepê, espaço de arte e charme no Gilberto

O mineiro Roberto Corrieri, 46 anos, cresceu respirando arte com a influência dos pais e avós. Aos 24, adquiriu as primeiras duas obras ainda em Belo Horizonte. Quando se mudou para Brasília, aos 29, já possuía um pequeno acervo. “A modernidade de Brasília abriu meus olhos e fez com que minha coleção desse uma guinada radical, que se perpetua até hoje.” Com um sócio, decidiu abrir, há 5 anos, a Élepê Galeria de Arte. O charmoso espaço fica no Gilberto Salomão, num ambiente um pouco escondido que guarda preciosidades de Burle Marx, Athos Bulcão, Fernando Lucchese, Fernando Velloso, Siron Franco, Alfredo Ceschiatti, entre outros.



Artistas exclusivos

Betinho, como é conhecido, é advogado de formação e tem um escritório na capital. Apesar de o direito tomar grande parte do seu tempo, ele não abre mão da arte e sonha em poder no futuro se dedicar exclusivamente à galeria. Ele representa, também, alguns artistas com exclusividade, como Fernando Velloso, Humberto Hermeto, André Pinheiro e Glaucio Caldeira. A galeria funciona mediante agendamento. Às sextas à tarde e aos sábados, fica animada com o movimento de amigos.



Feira de Antiguidades

Recentemente, Betinho assumiu a organização da antiga feira de antiguidades do Gilberto Salomão, agora chamada MERCATO Arte+Antiguidades Design.

“Sem deixar para trás os antigos expositores, hoje visamos atrair um público novo e jovem, antenado em boa arte e design”, conta. Amanhã e domingo tem feira. A MERCATO acontece sempre no último fim de semana de cada mês com gastronomia e música ao vivo.