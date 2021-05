Eixo capital

AM Ana Maria Campos

MPDFT defende que Brasília receba doses extras para vacinação contra covid-19

A força-tarefa do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) que acompanha as ações de combate à pandemia está preocupada com a distribuição de vacinas contra covid-19 para servidores federais. A avaliação é de que o Ministério da Saúde deve enviar cotas específicas para os funcionários públicos da União, inclusive das forças de segurança, como policiais federais, policiais rodoviários federais e membros das Forças Armadas, e agora recentemente integrantes da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Servidores da Anvisa e do próprio Ministério da Saúde também serão contemplados. Para acelerar a imunização na capital, o Ministério Público espera que o Distrito Federal seja tratado como capital e sede do governo federal, com as suas peculiaridades. Para isso, basta que Brasília receba cotas extras para atender esse contingente federal sem sobrecarregar os demais moradores do DF.



Turismo de vacina

Não dá para contabilizar. Mas é cada vez mais comum que moradores de outras unidades da federação venham visitar seus familiares em Brasília — de onde há famílias de todas as origens do país — para receber uma dose de imunizante. O SUS é universal. Mas o DF precisa receber vacinas extras para atender o turismo de vacinas.



Presidente de Comissão da OAB-DF contesta Pertence

A presidente da Comissão de Diversidade Sexual da OAB/DF, Cíntia Cecílio, divulgou uma nota para rebater declarações do advogado Evandro Pertence em entrevista à coluna. Ele reclamou de ter sido excluído de um debate promovido pela Ordem sobre o filme brasileiro Maria Luiza, o caso da militar transexual que havia sido excluída das Forças Armadas por questões sexuais. Cíntia afirma que Pertence está distorcendo os fatos por questões políticas. Ele teria sido retirado da sala virtual porque o debate era restrito aos palestrantes convidados, e os demais interessados deveriam acompanhar o evento pela transmissão no canal do YouTube da OAB-DF. “Se, previamente, ele tivesse nos procurado e manifestado o seu interesse em fazer parte do evento, teria participado. Se ele tivesse esclarecido em cima da hora, dentro do chat do Zoom quem era e o seu propósito, teria participado. O que não é certo é ele fazer uso político de uma situação quando não houve qualquer intenção da Ordem de expulsá-lo. Ele que se colocou em situação desagradável e lamentável”, afirma a advogada. “Em total transparência, esclareço que conversei com ele. Trocamos mensagens, após o ocorrido. Ele não aceitou nosso pedido de desculpas, feito logo após terminarmos a live. Fizemos um pedido de desculpas não porque tenha sido errado tirá-lo da sala, mas porque não se fez nada intencionalmente. Qualquer questão que pudesse magoar a sua pessoa, ofendê-lo, estava longe de nós. Ele não aceitou. Está distorcendo os fatos”, acrescenta Cíntia. Pertence afirma que foi convidado por um dos palestrantes, Max Telesca, com quem trabalhou na causa de Maria Luiza.

Clima quente

Está quente o embate para a sucessão na OAB-DF e no Conselho Federal. Muitos capítulos até novembro, quando ocorrerá a eleição.

Brasília será sede dos Jogos Universitários Brasileiros

Depois de 15 anos, Brasília voltará a receber os Jogos Universitários Brasileiros — JUBs 2021. O lançamento oficial da maior competição universitária da América Latina foi realizado ontem pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário e pelo Governo do Distrito Federal. Previsto para ocorrer de 10 a 18 de outubro de 2021, o evento conta com o apoio do deputado federal Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF) e do deputado distrital Rodrigo Delmasso (Republicanos-DF). “A realização deste evento aqui em Brasília demonstra que a nossa cidade está pronta para retomar o seu protagonismo e, ao mesmo tempo, voltar à rota dos grandes eventos esportivos”, destaca Júlio César. A estimativa é de que a competição envolva 25 modalidades, 890 instituições de ensino participantes, incluindo o paradesporto, jogos eletrônicos e 6 mil pessoas, entre esportistas e comissão técnica.

Queixa de falta de insumos

O Hospital de Base do Distrito Federal pode bloquear serviços por deficit de recursos. A queixa foi encaminhada ao Sindicato dos Médicos do Distrito Federal pelo diretor clínico do Hospital, Weldson Muniz Pereira. O médico alerta que a falta de insumos e equipamentos de proteção individual compromete a assistência e a segurança dos pacientes e aumenta a exposição dos trabalhadores a risco. Pacientes oncológicos, renais crônicos, portadores de hemopatias e transplantados, entre outros que só encontram atendimento público no Hospital de Base podem ser prejudicados. O diretor clínico do hospital solicitou auxílio ao Sindicato dos Médicos, ao Conselho Regional de Medicina e ao Ministério Público.

Protocolo de segurança

Não se sabe se a pandemia terá arrefecido na época dos JUBS. Segundo o deputado Júlio César, para garantir a segurança, os participantes vão seguir um protocolo rígido de prevenção à covid-19, como o uso de máscara, álcool gel, aferição de temperatura e distanciamento social. Todos os atletas e participantes também precisarão passar por testes de detecção do vírus. Espera-se que estejam vacinados.

Só papos



“Vai para a CPI também?”

Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP)



“Bananinha, enquanto você produz fakenews e cloroquina, com esse ovo, vamos produzir duas doses da Butanvac. Podem me chamar na CPI que vou. Quem não deve não teme. Não foge de CPI nem do COAF. Sobre os kits intubação, estamos fazendo aqui o trabalho que o papai não fez”.

Governador de São Paulo,

João Doria (PSDB)