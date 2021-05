Operação São Francisco recupera animais vítimas de maus-tratos

JM Jéssica Moura

Operação São Francisco foi deflagrada após denúncias de maus-tratos - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil deflagrou, nesta quinta-feira (27/5), a Operação São Francisco para apurar 25 denúncias de maus-tratos a animais em endereços de de Vicente Pires e das Colônias Agrícolas Samambaia e 26 de Setembro.

Com a ação, um homem de 59 anos acabou preso em flagrante na Rua 7 de Vicente Pires depois que os agentes encontraram 18 pássaros silvestres da espécie canário da terra mantidos na casa do suspeito. Ele não tinha autorização do Ibama para criar os animais.



O homem foi levado pelos policiais à 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires), onde confessou o crime, e disse que tinha obtido de um conhecido um casal de canários peruanos que eram usados anteriormente em rinhas de pássaros. O restante dos animais, ele disse ter capturado diretamente da natureza. Os pássaros foram levados para o Ibama.

O homem foi acusado de manter, em cativeiro, espécies da fauna silvestre e vai responder por crime ambiental. Se for condenado, a pena pode variar de seis meses a um ano de prisão por cada canário engaiolado. Com isso, a condenação pode chegar a 18 anos.

Nos outros casos, ainda foram encontrados animais em situações pouco adequadas, mas que não configurariam maus-tratos. Os tutores foram orientados a melhorar as condições dos animais, que estavam acorrentados ou presos em locais muito apertados.