Papa-lixos são instalados no Parque Gatumé, em Samambaia

JM Jéssica Moura

Os contêineres ficarão na QS 427 e na QS 827 - (crédito: Divulgação/SLU)

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) inaugurou dois papa-lixos no Parque Ecológico Gatumé, em Samambaia, na manhã desta sexta-feira (28/5). Os novos contêineres ficarão na QS 427 e na QS 827. A região já contava com outros quatro equipamentos do tipo.

O equipamento, que tem capacidade de cinco mil litros, serve para a coleta de resíduos sólidos, e evita o contato do material com o sol, chuva e animais, para reduzir a transmissão de doenças. Ele é vedado para que o chorume não se espalhe no subsolo.

Os contêineres têm uma lixeira com tampa em aço inoxidável e com borracha de vedação. O lixo é recolhido por caminhões especiais para içar o contêiner.

Segundo o SLU, o papa-lixo é colocado em locais nos quais a infraestrutura urbana é precária e, por isso, os caminhões que recolhem os resíduos não conseguem trafegar pelas ruas. A alternativa, então, são os contêineres semienterrados.

Ao todo, são 201 espalhados pelo Distrito Federal nesta etapa de instalação. A meta, até o fim deste ano, é instalar 351 contêineres todo o DF.