No Dia Mundial do Hambúrguer, aproveite as melhores promoções no DF

Nesta sexta-feira (28/5), para comemorar o Dia Mundial do Hambúrguer, várias hamburguerias da cidade realizam promoções que podem ser uma boa opção de lanche. O Correio listou algumas dessas promoções disponíveis nos estabelecimentos da cidade. Confira as sugestões:

Páprica Burguer

O famoso e premiado Páprica Burguer tem uma promoção para quem quer comer um ótimo hambúrguer e tomar uma cerveja. O Kombo Páprica com uma cerveja Budweiser sai por R$ 44,90 nesta sexta (28/5).

Uma sugestão para quem é vegetariano é o Veggie, que tem cogumelos grelhados, chutney de cebolas e berinjelas empanadas dentro de um pão artesanal com gergelim preto

Os endereços da hamburgueria podem ser conferidos no Instagram do Páprica.

Blend Boucherie

Na Blend Boucherie, localizada na CLN 412, da Asa Norte, nesta Sexta-feira (28/5), quem pedir os hambúrgueres no estabelecimento ganhará batata frita grátis.

As principais sugestões são o Blend Burger, que leva fondue de queijo e uma carne de blend Angus, e o Blend Chicken, feito no pão de sal artesanal com peito de frango grelhado, fondue de queijo e molho de tomate.

389 Burguer

No Dia do Hambúrguer, a 389 Burguer preparou uma boa promoção para os clientes. O conhecido cheeseburger Denver 2.0 custará apenas R$ 12, mas a oferta é válida apenas para retirada ou consumo nas lojas, localizadas na Asa Norte, Planaltina, Sobradinho e na cidade goiana de Formosa. Mais informações podem ser obtidas aqui.

Outra opção é o Alabama com pão brioche, hambúrguer angus de 120 gramas e maionese do chef. O lanche custa R$ 22 com uma carne e R$ 30 com duas.

Spot Burguers & Shakes

A Spot Burguers & Shakes promete um smash burguer de verdade. A hamburgueria tem lojas em Águas Claras, Gama e Sudoeste. A promoção desta sexta (28/5) é para todos os hambúrgueres, que vão custar apenas R$ 10. A oferta é válida somente nas compras feitas pelo site na opção retirada em loja. Consulte o site e as redes sociais da loja para maiores informações.

Norman Burguer

Uma boa sugestão é o Norman Burguer, voltado especialmente para o clássico hambúrguer smash americano. Eles atendem todos os dias, das 17h30 às 22h30. A loja fica em Águas Claras, na Avenida das Castanheiras, 350.

Hoje, na retirada do pedido (hambúrguer ou combo), você ganha outro hambúrguer igual, na mesma hora. Mas fique atento porque a promoção é válida apenas para consumo ou retirada na loja e com até um pedido por CPF. Além disso, na compra de combo, apenas o burguer sai em dobro, sendo o mesmo do pedido.

Geléia Hamburgueria

A tradicional Geléia Hamburgueria tem 15 unidades espalhadas por todo o DF, que ficam abertas todos os dias. Para o Dia do Hambúrguer, cada localidade terá uma promoção diferente. Então, fique atento.

A unidade de Taguatinga terá o Uno Burguer por apenas R$ 15 e todos os combos com 20% de desconto em pedidos feitos diretamente na loja. Em Águas Claras, o combo com batata e refrigerante de qualquer hambúrguer da Geleia sai a R$ 29,99.

Além disso, você pode aproveitar o dobro do Combo Brasiliense com batata frita e refrigerante nos pedidos feitos pelo delivery da Uber Eats nas lojas de Taguatinga, Sudoeste, Asa Sul e Asa Norte. Na quadra 39 do Gama, a recomendação do restaurante é o famoso hambúrguer Clone, um dos mais pedidos da lanchonete.

McDonald´s

O McDonald 's tem uma grande promoção nos cupons, que estão disponíveis no aplicativo. Dessa forma, no Dia do Hambúrguer, é possível aproveitar um Triplo Cheeseburguer, um McDuplo, um Cheeseburguer e duas bebidas pequenas por R$31,90. Confira as regras e outras informações nas redes sociais da rede de fast food.



