Polícia Civil procura por suspeito de tentar matar rival em Planaltina

DD Darcianne Diogo

Iury Micael Araújo Elias da Silva é procurado pela polícia por suspeita de participar de uma tentativa de homicídio - (crédito: PCDF/Divulgação)

A 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) divulgou, nesta sexta-feira (28/5), a foto de um jovem, identificado como Iury Micael Araújo Elias da Silva, 24 anos, procurado pela polícia por suspeita de participar de uma tentativa de homicídio na Estância Mestres d’Armas I, na região administrativa. Outro suspeito de ser responsável por arquitetar o crime, de 29 anos, foi preso na terça-feira (25/5);

Investigações apontaram que Iury teria tentado matar o rival por brigas pelo controle do tráfico no bairro Setor de Mansões Mestre d’Armas I. O suspeito efetuou mais de 10 disparos contra a vítima, que conseguiu fugir de carro até o Hospital de Planaltina (HRPL).

Uma semana depois de sofrer os disparos, a vítima matou um rapaz, de 26 anos, identificado como Paulo Matheus Araújo Elias da Silva, na Chácara Bambu. Ele acabou sendo preso em flagrante por policiais civis da 16ª DP.

Na terça-feira, durante o cumprimento do mandado de prisão, o comparsa de Iury tentou fugir da polícia. Segundo as investigações, ele estava com entorpecentes e entregaria as drogas a traficantes da região. Agora, a PCDF busca pelo paradeiro de Iury e, por isso, divulgou a foto. As denúncias podem ser feitas pelo número 197, da Polícia Civil. A corporação garante o sigilo.