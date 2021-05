CB Correio Braziliense

Recepcionista

A Administração Regional do Varjão, em parceria com o Senac, oferece 21 vagas gratuitas para o curso on-line de recepcionista. Quem deseja se inscrever precisa ir até o Galpão Social, das 14h às 18h, no período vespertino, até o dia 25 de junho. As aulas acontecerão do dia 9 de agosto a 5 de setembro, em plataforma on- line. Para mais informações: 3550-6334.



Teatro inclusivo

Patrocinada pelo Fundo de Apoio à Cultura (FAC), a peça O improvável amor de Luh Malagueta e Mc Limonada reestreia no dia 18 de junho, sexta-feira, na plataforma do YouTube. A obra, lançada em 2018, aderiu ao formato virtual devido à pandemia desencadeada pela covid-19, e aposta na modalidade inclusiva — tanto no elenco quanto nas legendas, em libras e audiodescrição. O espetáculo é gratuito. Para mais informações: 9 9931-7100.



Finanças

Para mostrar na prática como fazer um planejamento financeiro e manter as contas em dia, o Instituto de Educação Superior de Brasília (Iesb) oferecerá, no dia 14 de junho, às 19h, uma oficina gratuita ministrada pelo professor Marco Antônio Lucinda, mestre em ciências militares e especialista em melhorias de processos de softwares. O curso livre será transmitido em ambiente virtual. As inscrições são gratuitas e estão abertas até o dia 13 de junho. Aos participantes, será emitido um certificado, com concessão de duas horas de atividade complementar. Para mais informações: 3340-3747.



Mercado profissional

A Kroton disponibiliza — gratuitamente e em plataforma digital — conteúdos sobre o mercado de trabalho, histórias de sucesso de profissionais de diferentes carreiras e dicas de executivos para se dar bem em processos seletivos. Para conferir o material, acesse: canalconecta.com.br.



Português

O curso “Língua Portuguesa Sem Complicações” destina-se a interessados em estudar os aspectos do idioma que mais causam dúvidas. As aulas abordam temas como competência comunicativa, dificuldades mais comuns e regras de acentuação gráfica. Informações: bit.ly/2MoyuOO.



Psicanálise

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove o curso de aproximação teórica da psicanálise Falando de Freud. As aulas incluem quatro encontros virtuais, por vídeo, e contarão com leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. Inscrições somente pelo WhatsApp: 9 9225-3849.

Revisão textual

Professor universitário há mais de 20 anos, José Geraldo oferece serviços de revisão e correção para textos literários, acadêmicos ou escritos diversos, como livros, pesquisas, coletâneas, trabalhos de conclusão de curso, além de traduções para português e inglês. Informações: 9 9416-0404 ou pelo e-mail textos.revisart@gmail.com.



Saúde EaD

A Unidas (União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde) lançou a sua plataforma de ensino a distância: o Campus Unidas. Até dezembro de 2021, devem ser disponibilizados, pelo menos, 20 cursos diferentes, todos on-line e com certificado digital, além de capacitações gratuitas, em breve. Confira a lista completa de cursos com inscrições abertas e outras informações no site https://campus.unidas.org.br/ Contato: (11) 9 7419-5753 / E-mail: campus@unidas.org.br.



Língua inglesa

Com experiência no exterior, o professor Francisco H. de Paula ensina inglês para alunos iniciantes e avançados. As aulas incluem apostilas e saem por R$ 50 a hora, para um estudante, ou por R$ 80, para duas pessoas. Informações: fpaula2@hotmail.com ou 9 9934- 0926.



Mundo animal

Hoje, o 365.Store, na 402 Sul, abre as portas no sábado para receber pets e seus donos para o evento Varanda Pet. Com início às 10h, a iniciativa vai reunir empresas brasilienses do mundo animal e um workshop sobre alimentação natural, com a médica veterinária Joana Barros. Além disso, haverá consultoria com empresas e profissionais especializados no mundo animal e uma retratista pet para fazer registros dos animais com seus tutores. O evento, que acontece no Comércio Local Sul (CLS) 402 Bloco A Loja 15, é gratuito, e segue até as 18h. Para mais informações: 9 9865-0051.



Design

Nos dias 5 e 6 de junho, o Casapark realiza a Casa Vintage, a feira de antiguidades, artes, objetos colecionáveis, jóias, relógios e artesanato. Nesta edição, o evento recebe o brechó Mischmasch, um dos mais novos projetos de Brasília que trabalham com mobiliário e objetos de design de diferentes épocas e que fogem do lugar comum. Seguindo todos os protocolos sanitários, a Casa Vintage acontece na Praça Central no sábado e no domingo, das 11h às 20h. A entrada é gratuita e livre para todos os públicos.



Artigos

Estudantes e profissionais — do setor público ou privado — de economia, direito, administração, ciências sociais e áreas afins têm até o dia 14 de junho para submeter resumos de artigos à avaliação do ITCN (Instituto de Estudos Estratégicos de Tecnologia e Ciclo de Numerário). Todos os autores dos artigos selecionados pelo Comitê Organizador do I Congresso do ITCN Meios de Pagamento e o Futuro do Dinheiro estarão automaticamente inscritos (sem pagamento de taxa) neste evento, que se realizará dias 2 e 3 de setembro, com a participação de especialistas do mercado, integrantes de órgãos públicos e pesquisadores. O evento terá transmissão ao vivo e os vídeos permanecerão no canal do ITCN no YouTube, podendo ser acessados posteriormente. Só serão analisados os artigos que abordem alguma das linhas propostas pelo ITCN e que constam do edital, disponível em http://bit.ly/EditalCongressoITCN.

FAP-DF

A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF) acaba de lançar um edital para seleção de pesquisadores bolsistas. O Edital 06/2021 estabelece diretrizes para chamadas públicas específicas para bolsistas que atuem em projetos propostos por órgãos e entidades da administração pública distrital que buscam soluções para suas demandas. O novo edital é voltado para pessoas que estejam cursando ou que tenham concluído graduação ou pós-graduação e que queiram complementar sua formação. A íntegra do Edital de Seleção de Pesquisadores Bolsistas (06/2021) está disponível no site da FAP-DF (http://www.fap.df.gov.br/editais-fapdf-2021/)

Direito

O Centro de Estudos da Anafe publicou o edital nº 003, com a chamada de artigos para a 5ª edição da Revista da Advocacia Pública Federal. A publicação será lançada em novembro deste ano. Além dos advogados públicos, podem participar também operadores do direito, acadêmicos da área jurídica e estudantes. O periódico tem o objetivo de reunir e expor trabalhos acadêmicos de interesse da advocacia pública e trazer à tona as principais questões relacionadas ao trabalho desenvolvido por seus membros. Os interessados em participar da seleção de artigos devem enviar o texto, seguindo as normas descritas no edital de chamada, até o dia 11 de agosto de 2021. Todos os materiais devem ser enviados eletronicamente, por meio do site https://seer.anafenacional.org.br/index.php/revista, na Plataforma Seer. Para submeter os artigos, é necessário cadastro prévio na plataforma.

Isto é Brasília Museu Nacional

crédito: Minervino J?nior/CB/D.A Press



O Museu Nacional representa uma síntese arquitetônica da alta modernidade que compõe os monumentos da Esplanada. A construção teve início em 1999 e a inauguração foi em 15 de dezembro de 2006, com uma exposição do arquiteto Oscar Niemeyer, que concebeu o projeto. Em formato semiesférico, possui área total é de 15.000 m². O interior do museu é dividido em quatro pavimentos: subsolo, piso térreo, piso superior para exposições e mezanino.





Grita geral

ÁGUAS CLARAS

QUADRA DE ESPORTES

A estudante Fernanda Soares, 24 anos, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar sobre o estado da quadra poliesportiva da Rua 19 Sul, em Águas Claras. “Falta manutenção e limpeza no local. O chão da quadra está todo desgastado, a trave está com o ferro enferrujado e a cerca de alambrado não tem porta de entrada”, conta a moradora da região. Fernanda questiona se o local não poderia ser inserido no programa Adote uma Praça, para que os reparos necessários sejam feitos.



» A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) respondeu que o projeto de revitalização do local, denominado Praça Quero-Quero, está sendo desenvolvido pela pasta. Segundo o órgão, trata-se de uma medida fixada em Termo de Compromisso com a empresa Paulo Octávio Investimentos Imobiliários, a qual a praça é objeto de requalificação. A Secretaria de Projetos Especiais (Sepe), que coordena o Adote Uma Praça, informou que para participar do programa, basta entrar em contato com a administração da região administrativa onde fica o espaço público e apresentar uma proposta. “As adoções não contemplam só obras, mas também manutenção do local e doações. E se o cidadão viu algum espaço que poderia ser adotado pode indicá-lo à administração regional”.



RECANTO DAS EMAS

FALTA DE REMÉDIO

A moradora do Recanto das Emas Débora Braun, 39 anos, reclamou ao Correio sobre a falta do medicamento Bactrim na farmácia de alto custo da região e em outras unidades de saúde que oferecem medicamentos, como a de Taguatinga. Débora conta que o remédio é para o tratamento de seu marido, diagnosticado com HIV. “Ele tem de tomar dois comprimidos três vezes na semana, senão o quadro dele piora muito. Além disso, é um tratamento contínuo e para a vida inteira. Eu fui em todos os lugares procurar, mas não achei. Sendo que no site da Secretaria constava que havia estoque do medicamento”, explicou. Atualmente, Débora e seu marido estão desempregados e não têm condições de comprar o remédio, que custa cerca de R$ 120, cada unidade.



» A Secretaria de Saúde respondeu que o medicamento Bactrim (Sulfametoxazol + Trimetoprima comprimido 400 mg +80 mg) é padronizado pela pasta para atendimento hospitalar e atenção básica, e encontra-se em estoque. “Esclarecemos que o referido medicamento é da Atenção Básica (UBS), e não das farmácias de alto custo”, disse a pasta.