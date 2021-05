Eixo capital

AM Ana Maria Campos

DF tem mais mortos que 180 países

O Distrito Federal tem 8.600 mortos por covid-19. Segundo dados da Secretaria de Saúde, houve até agora 403,1 mil casos confirmados — mas sabe-se que esse número pode estar subestimado— e 386,3 mil pacientes recuperados. Nesse quesito, estamos na frente de países como Israel (6.407), Líbano (7.711), Arábia Saudita (7.320) e outros 180 países.

Adeus para o pai e a avó

O deputado Leandro Grass (Rede) perdeu o pai, Célio Peixoto, e a avó materna, Angelina Grass, na mesma semana. O pai, que morreu em decorrência de uma inflamação no esôfago e pulmões, foi enterrado ontem em meio a homenagens dos amigos. Nas redes sociais, o distrital escreveu para o pai: “Ontem saí para me despedir da minha avó materna e hoje não consegui chegar a tempo de ver seu coração bater a última vez antes de parar, depois de semanas juntos na esperança de voltar para casa”. Leandro viajou para o Sul e de lá soube que Célio não resistiu a uma doença provavelmente autoimune. Tempos difíceis para todos.

A pergunta que não quer calar….

O que os ministros do STF diriam se um juiz de primeira instância anulasse uma delação premiada em que é acusado pelo delator de vender decisões judiciais?

Trocando as bolas

O Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais espalhou outdoors pela cidade para pressionar os deputados a votarem contra a PEC da Reforma Administrativa. Mais do que a reivindicação, o que tem chamado a atenção é a confusão com os nomes e imagens. A deputada federal Paula Belmonte (Cidadania-DF) aparece com o nome da deputada Celina Leão (PP-DF). Paula admite sua posição. “Não sei se a intenção era mostrar minha imagem ou a da Celina. Mas o que importa é que defendo o fim dos penduricalhos e pagamentos acima do teto. Todos deveriam ser a favor, inclusive os sindicatos”, disse a deputada.

Missa para Mirta

O ex-deputado Alberto Fraga está devastado pela perda da mulher, Mirta Brasil Fraga, para a covid-19. Sempre eloquente, ele está em silêncio. Semanas antes da morte, quando a situação da esposa se agravou, Fraga se fechou e passou a evitar conversar sobre qualquer prognóstico. Hoje será celebrada a missa de 7° dia, às 18h, na Paróquia Nossa Senhora do Lago, com transmissão pelo canal da paróquia no YouTube.

Siga o dinheiro

R$ 2.195.256,45

Valor estimado em pregão eletrônico para contratação de empresa para fornecimento de fechaduras e cadeados para os órgãos do GDF.



Atenção para vítimas de Aracaju

A ministra-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Flávia Arruda, pediu que o Secretário Especial de Assuntos Federativos, Érick Moura de Medeiros, entrasse em contato com o prefeito de Aracaju para viabilizar o apoio necessário às vítimas do incêndio no Hospital Municipal Zona Norte Doutor Nestor Piva. A ministra solicitou prioridade na interlocução com o Ministério da Saúde para a reestruturação da ala mais afetada do incêndio, a que atende pacientes acometidos pela covid-19. Além disso, convidou o prefeito Edvaldo Nogueira para uma agenda em Brasília na semana que vem a fim de melhor entender as necessidades da Frente Nacional dos Prefeitos e do município de Aracaju.

Sem memória

Continua o embate entre o advogado Evandro Pertence e o grupo que atualmente se encontra no comando da OAB-DF. Depois que a presidente da Comissão de Diversidade Sexual da OAB/DF, Cíntia Cecílio, divulgou uma nota para rebater declarações do advogado em entrevista à coluna, ele reagiu. "A atual gestão da OAB faz um evento on-line para tratar de um caso marcante da Comissão de Direitos Humanos no qual atuei como advogado por sua delegação. Processo tão inovador e ousado que, há coisa de 20 anos, com base no direito à identidade, devolveu a Cabo Maria Luíza, uma pessoa trans, às Forças Armadas. Fui convidado por um dos membros da mesa e depois expulso da sala. Fico imaginando se o evento fosse presencial e eu, advogado da causa que fui, ou pelo meu histórico na OAB, fosse convidado por um dos membros para o debate. Parece que essa gestão entende que seria legítimo chamar um segurança para me retirar do ambiente. Repito: nunca vi, nem vivi isso. Essa gestão não tem memória nem respeito para com o advogado".

Só papos

“Bolsonaro não fechou comércios. Bolsonaro não decretou lockdown. Bolsonaro não fez toque de recolher e também não destruiu empregos”

Deputada Carla Zambelli (PSL-SP)



“Destruiu vidas. Foi isso que fez Bolsonaro. Destruiu vidas. Destruidor de vidas. Genocida”

Governador de São Paulo, João Doria (PSDB)