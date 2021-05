R$ 100 milhÃµes logo ali

E » Edis Henrique Peres

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Os brasilienses aguardam com expectativa o sorteio da Mega-Sena, acumulada em R$ 100 milhões, que ocorre, hoje, às 20h, no horário de Brasília. Os apostadores têm até as 19h para fazer aquela fezinha nas casas lotéricas ou pela internet. No sorteio da última quarta-feira, o valor acumulado era de R$ 79.590.065,50, e ninguém acertou as seis dezenas. Cinco apostadores da capital fizeram a quina, levando o montante de R$ 42.488,96, cada.

Acumulado, este é o maior prêmio da Mega-Sena deste ano, e o valor da aposta mínima custa R$ 4,50, sendo que a chance de acertar a sena é de uma em 50.063.860. O jogador deve escolher seis dezenas de 1 a 60. Caso queira colocar mais um número para aumentar a probabilidade de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 31,50. É possível escolher até 15 dezenas e, neste caso, a fezinha chega a custar mais de R$ 22 mil.

Sandra Evertun, gerente da Lotérica Taguatinga Shopping, conta que, nos últimos dias, a procura pelos jogos cresceu. “A Mega acumulada é o carro-chefe, e quando ela passa de R$ 50 milhões, já começa a aumentar muito o movimento, a lotérica começa a ficar agitada. Geralmente, os clientes deixam as outras apostas de lado e se focam na Mega-Sena. Com esse prêmio de R$ 100 milhões, então, os ânimos estão altos”, destaca.

Quem está com altas expectativas é o servidor público Rodrigo de Souza, 59 anos, morador da Asa Norte. “Eu já tinha jogado no prêmio da quarta, agora, que o prêmio acumulou, já apostei de novo para garantir. Em geral, eu gosto de apostar pessoalmente nas lotéricas, mas, de vez em quando, faço apostas on-line. O importante é não deixar de jogar, porque quando a hora da pessoa chega, ela ganha independente de onde jogou”, defende.

Apesar dos prêmios milionários, o economista e educador financeiro Francisco Rodrigues ressalta que é preciso cuidado para não se endividar com apostas. “A situação de crise econômica faz com que as pessoas joguem mais do que antes. Um público que não jogava começou a aderir a prática de apostas, além das pessoas que já estão endividadas e decidem jogar para ter uma esperança de que vão pagar as contas”, alerta.

A sugestão do economista é que os apostadores estabeleçam métodos com base nos resultados dos últimos jogos e dos números mais sorteados. “Associar-se com amigo ou bolões é outra alternativa, pois você vai contribuir com um valor pequeno, mas pode obter um lucro alto. O importante é a pessoa não arriscar as suas economias no jogo. Estabeleça uma meta de dois a três jogos, faça estratégias com os familiares e os amigos. É possível cultivar essa esperança sem prejuízo na vida financeira”, finaliza.



Confira

Sorteados:

» Na última quarta, foram sorteados os números: 02-06-44-46-53-58.

» Nenhum jogador conseguiu acertar as seis dezenas, mas a quina teve 144 apostas vencedoras, destas, cinco de moradores do DF, que faturaram R$ 42.488,96.

» A quadra teve 8.909 apostas, e os ganhadores levaram R$ 981,09.

Apostas feitas pela internet que foram premiadas no último sorteio:

» Quina: 6 apostas

» Quadra: 246 apostas

Passo a passo para a aposta on-line

» Acesse https://www.loteriasonline.caixa.gov.br/

» Escolha a opção de jogo (a aposta mínima é de R$ 30 e a máxima, de R$ 945, por dia)

» Faça o cadastro no site, informando o CPF

» O portal permite que o usuário escolha os números ou aposte aleatoriamente pelo sistema das loterias, a chamada Surpresinha.

» O pagamento é feito pelo cartão