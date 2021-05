Breton amplia rede com novas franquias e planeja 30 lojas até 2025

CB Correio Braziliense

(crédito: Breton/Divulgação)

Acompanhando a tendência de crescimento do mercado de luxo, mesmo em plena pandemia, a empresa paulista de móveis de alto padrão, Breton, reconhecida por seu design exclusivo e inovador, segue investindo na ampliação de sua rede. Produzindo móveis de luxo há mais de cinco décadas e com cinco lojas próprias, iniciou, em 2020, o processo de expansão com a abertura de duas novas franquias, em Manaus e Roraima, chegando a 12 lojas em operação e planejando alcançar um total de 30 lojas até 2025, expandindo a marca dentro e fora do país: “Nosso plano de expansão engloba inaugurar mais lojas Breton nas principais capitais do Brasil e alcançar uma projeção expressiva internacionalmente!” explica Giselle Rivkind, diretora de marketing da Breton.

A Breton tem um portfólio recheado de móveis de design autoral para áreas internas e externas, assinados por um time de colaboradores criativos e peças 100% customizáveis, tendo a personalização como seu principal diferencial.

Em 2018, foi desenvolvido o movimento Ecobreton, projeto que usa o design como ferramenta para conectar causas socioambientais aos processos e produtos da marca. Dentro desse movimento estão os projetos Meu M² Breton, em parceria com o movimento Ecoera e a ONG Iniciativa Verde, em que a cada pedido fechado, é possível recuperar 1m² da Mata Atlântica e o Carbon Free, que é o selo que comprova a compensação das emissões de CO² geradas pela produção da Revista Breton com o plantio de mudas nativas no sistema Cantareira. A Breton está presente em Brasília no CasaPark Shopping.

Qual o impacto causado pela pandemia e como está a Breton agora?

No início da pandemia, ficamos receosos pelo fechamento da fábrica e das lojas, mas, no decorrer dos meses, o mercado ficou bastante aquecido no setor de decoração. Porém, enfrentamos a falta de matérias-primas para a confecção de determinadas peças, que gerou um discreto aumento no prazo das entregas.



Como se dá o processo de expansão da Breton no Brasil?

O processo de expansão da marca vem acontecendo fortemente desde o ano passado, quando a Breton inaugurou duas novas franquias — Manaus e Roraima. Nos próximos meses, vamos inaugurar lojas em Balneário Camboriú, Cuiabá e Porto Alegre. Vamos continuar nosso plano de crescimento nas principais capitais do país.

Junto à expansão, a Breton pretende apresentar novidades no seu portfólio de produtos?

A partir de 9 de junho, a Breton apresenta a coleção Família, Lar de Breton, que traz peças assinadas por ícones da moda e do design de mobiliários, como Reinaldo Lourenço, Renata e Lilly Sarti, além da arquiteta Fernanda Marques. Materiais como couro, palha, ouro velho, ônix e latão, madeira carbonizada, assim como novas lâminas naturais e cores para acabamentos de corda náutica, marcam presença nas quase duzentas novas peças.

Quais os impactos já causados pela Ecobreton e quais os impactos esperados para o futuro?

Para este ano, a Breton iniciou uma parceria com a CI (Conservação Internacional) com valores destinados a apoiar a missão da CI-Brasil, permitindo que projetos estruturantes sejam alavancados, a promoção de ações de mobilização e construção de novas parcerias para cuidar da natureza, nossa biodiversidade global, de forma responsável e sustentável, para o bem-estar humano, amparada em uma base sólida de ciência, parcerias e experiências de campo no Brasil. A ação “Meu m²”, que já recuperou mais de 25 mil m² de Mata Atlântica, e a previsão da Breton para 2021 é recuperar mais de 30 mil m². Esperamos que, no futuro, sejamos reconhecidos como empresa que acredita e investe no futuro do Brasil.

Qual a expectativa da Breton para os próximos anos?

Nosso plano de expansão engloba inaugurar mais lojas Breton nas principais capitais do Brasil e alcançar uma projeção expressiva internacionalmente. A marca investe no design brasileiro em suas coleções, trazendo grandes nomes da moda e ícones do design, que imprimem o DNA da Breton nos produtos. Há um investimento permanente na pesquisa de materiais modernos, novos materiais, cores e acabamentos, além de máquinas de ponta. Para o Movimento EcoBreton, esperamos impactar de forma positiva cada vez mais as ações e sermos reconhecidos como empresa que investe e acredita em melhorias e na conservação do meio ambiente.