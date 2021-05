Conheça o novo japinha do DF

LS Liana Sabo

Já na entrada, o sax executado com virtuosismo por Washington Aguiar, egresso do célebre Squema Seis, a mais importante banda de baile de Brasília, que tocou até no Copacabana Palace, dá a ideia de perenidade a um novíssimo ambiente que consegue reunir a um só tempo a tradição de uma comida milenar com o toque contemporâneo de ousadas criações. Isto é o Taian, o mais novo japinha do pedaço, que fica em Águas Claras e foi inaugurado dentro do Quattro, a pizzaria aberta em 2016 com a intenção de ser também bar, restaurante italiano e delivery.

Quase cinco anos depois, o Quattro compartilha espaço com o que faltava. Não por acaso, uma operação oriental semelhante à origem da proprietária: Cristiane Fumie, chef autodidata que carrega nas veias o sangue do avô japonês Saburo Onoyama, fundador da chácara que leva o seu nome em Taguatinga e onde funciona uma floricultura e espaço para festas.

“Cris e eu sempre gostamos muito da comida japonesa e, nas viagens que fizemos, nunca deixamos de conhecer um restaurante japa, então foi muito natural decidir abrir também uma operação do gênero”, relata o marido e empresário Ney Robsthon. Foi ele quem escolheu o nome para a casa nova.

“De acordo com a tradição japonesa, Taian é considerado o dia mais afortunado do rokuyo, antigo calendário. A palavra em português significa grande paz, por isso é o dia ideal, para nós uma quinta-feira, para realizações e para resolver questões importantes. Nesse dia, você deve dar o melhor de si, com toda a alegria, pois a recompensa virá no final do dia”, explica Ney.

Além do sushi

A culinária japonesa, que tem adeptos no mundo inteiro, é muito mais que sushi e sashimi. Os amantes dos sabores originários na Terra do Sol Nascente se surpreendem quando degustam pratos que fogem do popular e são identificados com uma pegada contemporânea, tal como a praticada no novo japinha de Águas Claras. O carpaccio de polvo é um exemplo. Temperado com flor de sal, azeite de ervas, pimenta Togarashi e ovas de Tobiko (peixe-voador, vermelhinhas) é uma entrada deliciosa, por R$ 54,90.

Outro prato de arrasar o quarteirão é o shitake no molho de laranja servido em metades da laranja bahia, por R$ 49,90. Também tem carpaccio de salmão trufado regado com limão siciliano, azeite trufado e flor de sal, por R$ 39,90. Todas essas iguarias preparam o paladar para o que está por vir, como o Taian Maki Especial. Consta de camarão empanado envolto de salmão maçaricado, queijo cremoso e geleia de pimenta, por R$ 34,90.

Quando você acha que já viu tudo em matéria de menu nipônico, ainda assim, vai se maravilhar com o tempurá de camarão servido com molho de gengibre quente e ovas de massagô, que mais parecem um ramo de minúsculas florzinhas vermelhas, por R$ 119. Sem falar no Combinado Especial do Chef. O prato traz um mix de sushis e sashimis especiais, escolhidos no dia, por R$ 149.

Vinho com saquê

Até pouco tempo atrás, harmonizar comida japonesa com vinho era um problema. Já não é mais. Coube ao enólogo francês Pascal Marty, criador de vinhos icônicos como o californiano Opus One e Almaviva, parceria do Barão Philippe de Rothschild com a vinícola chilena Concha y Toro, buscar uma alternativa. Apaixonado pela cultura oriental, ele viu na produção do saquê muita semelhança com a do vinho, embora a bebida japonesa seja feita de arroz.

Depois de alguns anos de aproximação com os grandes produtores de saquê do Japão, Pascal conseguiu importar um lote de leveduras para o Chile, onde possui sua vinícola, a Viña Marty, e iniciou o primeiro teste, fermentando um mosto de Sauvignon Blanc. Mais tarde, veio a Chardonnay. Importado pela Del Maipo, o vinho denominado Goutte D´Argent 2019 é sugerido como “a harmonização perfeita com o cardápio do Taian”, recomenda Ney Almeida.

Além dos pratos especiais, a casa serve rodízio de sushi, que sai por R$ 99,90 no jantar de terça-feira a domingo, a partir das 18h; e R$ 89,90 no almoço de sábado e domingo, a partir das 12h. Fica ao lado do Quattro Pizza Bar, avenida Pau Brasil, Lote 11, Edifício Via Azaleas Mall. Reservas: 3037-7200.