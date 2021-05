PM encerra festa com mais de 300 pessoas e organizador recebe multa de R$ 12 mil

AR Alan Rios*

A pandemia da covid-19 matou mais de 8 mil moradores do Distrito Federal, mas cerca de 300 pessoas ignoraram as vidas perdidas, as recomendações sanitárias e as leis em vigência na capital para festejar em Ceilândia, na madrugada deste sábado (29/5).

Por volta da 1h, o barulho excessivo e a aglomeração chamaram atenção no Núcleo Rural Incra 9. A Polícia Militar recebeu denúncias e foi até o local para verificar o ocorrido. Na chácara, centenas de pessoas se aglomeravam em um evento com bebidas e carros de som.

Os policiais militares do Batalhão Rural e os agentes do DF Legal acabaram com o evento de forma pacífica, aguardando a saída de todos os participantes. O organizador da festa foi levado para a 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro) e recebeu uma multa no valor de R$ 12 mil.

Em mais de um ano de pandemia, o DF Legal ultrapassou a marca de 1,5 milhão de vistorias realizadas em estabelecimentos comerciais para o combate à disseminação do vírus.

“Com 428 dias de operações, foram aplicadas 1.907 multas e 2.950 estabelecimentos foram interditados. As equipes de operações da DF Legal atuam das 8h às 2h e contam com o total de dez grupos divididos em turnos, trabalhando nas ruas do Distrito Federal para averiguar o devido cumprimento das normas sanitárias existentes, de segunda-feira a domingo”, divulgou a secretaria, em nota.