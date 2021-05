CB Correio Braziliense

Finanças

Para mostrar na prática como fazer um planejamento financeiro e manter as contas em dia, o Instituto de Educação Superior de Brasília (Iesb) oferecerá, no dia 14 de junho, às 19h, uma oficina gratuita ministrada pelo professor Marco Antônio Lucinda, mestre em ciências militares e especialista em melhorias de processos de softwares. O curso livre será transmitido em ambiente virtual. As inscrições são gratuitas e estão abertas até o dia 13 de junho. Aos participantes, será emitido um certificado, com concessão de duas horas de atividade complementar. Para mais informações: 3340-3747.



Cursos on-line

A Fundação Bradesco oferece diversos cursos gratuitos pela internet, com diferentes cargas horárias e em variadas áreas. Para se inscrever, basta acessar o site: www.ev.org.br.



YouTube

A escola de tecnologia codeBuddy disponibiliza o curso rápido “YouTube, Câmera e Ação”, para ajudar crianças e jovens a conhecer melhor a plataforma, bem como os recursos que ela oferece. As aulas ensinam sobre captação de imagem e som, iluminação, truques de edição de vídeo, entre outras técnicas. Além da produção de conteúdo, os alunos aprendem sobre navegação virtual consciente e dicas de segurança na internet. Inscrições: codebuddy.com.br/cur sos/cursos-rapidos.



Espiritualidade

O Instituto Brasileiro de Inteligência Espiritual (Ibiesp) oferece curso sobre inteligência espiritual na sabedoria bíblica, por R$ 159,99. São oito módulos de espiritualidade cristã destinados a fomentar o conhecimento baseado no Evangelho segundo Mateus. Informações: conta to@ibiesp.com.br ou 3256-4253.



Revisão textual

Professor universitário há mais de 20 anos, José Geraldo oferece serviços de revisão e correção para textos literários, acadêmicos ou escritos diversos, como livros, pesquisas, coletâneas, trabalhos de conclusão de curso, além de traduções para português e inglês. Informações: 9 9416-0404 ou pelo e-mail tex tos.revisart@gmail.com.



Saúde EaD

A Unidas (União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde) lançou a sua plataforma de ensino a distância: o Campus Unidas. Até dezembro de 2021, devem ser disponibilizados, pelo menos, 20 cursos diferentes, todos on-line e com certificado digital, além de capacitações gratuitas, em breve. Confira a lista completa de cursos com inscrições abertas e outras informações no site https://campus.unidas.org.br/ Contato: (11) 9 7419-5753, e-mail: campus@uni das.org.br.



Técnicos

O Instituto Madre Teresa trabalha na capacitação de jovens e adultos que desejam construir uma carreira com cursos técnicos. As opções são nas áreas de enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, informática e em serviços jurídicos. Inscrições pelo site madreteresa.net.br ou pelo WhatsApp 9 9993-8117.



OUTROS

Artigos

Estudantes e profissionais — do setor público ou privado — de economia, direito, administração, ciências sociais e áreas afins têm até o dia 14 de junho para submeter resumos de artigos à avaliação do ITCN (Instituto de Estudos Estratégicos de Tecnologia e Ciclo de Numerário). Todos os autores dos artigos selecionados pelo Comitê Organizador do I Congresso do ITCN Meios de Pagamento e o Futuro do Dinheiro estarão automaticamente inscritos (sem pagamento de taxa) neste evento, que se realizará dias 2 e 3 de setembro, com a participação de especialistas do mercado, integrantes de órgãos públicos e pesquisadores. O evento terá transmissão ao vivo e os vídeos permanecerão no canal do ITCN no YouTube, podendo ser acessados posteriormente. Só serão analisados os artigos que abordem alguma das linhas propostas pelo ITCN e que constam do edital, disponível em http://bit.ly/EditalCongressoITCN.

Audiovisual

A TV Cultura disponibiliza pelo YouTube uma série de palestras com grandes nomes do audiovisual. Especialistas em áreas relacionadas ao universo da comunicação, do jornalismo e da produção cinematográfica dividem com alunos e com o público em geral experiências profissionais e questões de interesse dos jovens. Todos os vídeos contam com tradução em Libras e uma versão com audiodescrição. Inscrições: bit.ly/36LtSIM.



FAP-DF

A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF) acaba de lançar um edital para seleção de pesquisadores bolsistas. O Edital 06/2021 estabelece diretrizes para chamadas públicas específicas para bolsistas que atuem em projetos propostos por órgãos e entidades da administração pública distrital que buscam soluções para suas demandas. O novo edital é voltado para pessoas que estejam cursando ou que tenham concluído graduação ou pós-graduação e que queiram complementar sua formação. A íntegra do Edital de Seleção de Pesquisadores Bolsistas (06/2021) está disponível no site da FAP-DF:

http://www.fap.df.gov.br/editais-fapdf-2021.



Lendas da capital

Os jornalistas Daniel Zukko e Viviane Costa estão homenageando a cidade com a série Era Uma Vez Brasília — As Novas Lendas da Capital. São quatro episódios em formato de desenho animado que dão vida a alguns “contos” e “causos” da cidade, e misturam fatos históricos com fantasia. Os vídeos estão disponíveis nos canais do @minhabrasilia, @vivicosta_oficial, @brasiliashopping, @sindilegis e @clarobrasil.



Lives de inglês

Aulas de inglês em tempo real na Giles Online. Por meio de aulas virtuais, os alunos têm a oportunidade de se tornarem bilíngues sem sair de casa. Interação com professores e colegas de turma durante os encontros virtuais. Inglês para concursos e turmas de conversação. Matrículas abertas para cursos regulares. Três aulas gratuitas. Informações: 9 8625-5298 ou www.instagram.com/ciistgiles.

Kung fu

A Escola de Kung Fu Shao Lin Norte de Brasília iniciou o ano em uma nova sede, na 704/705 Norte, e a professora Marcia Vasconcelos convida a todos os interessados a conhecer as atividades. As aulas de kung fu tradicional, boxe chinês e tai chi ocorrem pela internet e presencialmente — com número limitado de alunos, adoção de procedimentos de higienização da sala e de equipamentos, além de obrigatoriedade do uso de máscaras. Informações: www.shao linbsb.com.br.

Destaques

Teatro inclusivo

Patrocinada pelo Fundo de Apoio à Cultura (FAC), a peça O improvável amor de Luh Malagueta e Mc Limonada reestreia no dia 18 de junho, sexta-feira, na plataforma do YouTube. A obra, lançada em 2018, aderiu ao formato virtual devido à pandemia desencadeada pela covid-19, e aposta na modalidade inclusiva — tanto no elenco quanto nas legendas, em libras e audiodescrição. O espetáculo é gratuito. Para mais informações: 9 9931-7100.



Voo de balão

Entre os vários atrativos turísticos de Pirenópolis, a cidade passa a oferecer voos de balão ao nascer do sol. A novidade conta com diferentes pacotes e serviços, que incluem passeios de 45 minutos a uma hora de duração, em altitudes de até 1 mil metros. Os preços variam de R$ 690 a R$ 980 por pessoa. Além do voo no segundo maior balão do Brasil, vindo de Boituva (SP), alguns dos tíquetes incluem taça de espumante, café da manhã na Pousada Villa do Comendador e fotos ou vídeos registrados com uso de drone. Informações e reservas: @voedebalaoempiri.



Desligamentos programados de energia

ASA SUL

SGAS 914: lotes 63-a, 64-a, 65-C, das 8h40 às 16h30.

CRUZEIRO

HFA (Hospital das Forças Armadas), 8h40 às 12h.

Isto é Brasília

crédito: Minervino J?nior/CB/D.A Press

Programa de domingo

Hoje é dia de relaxar e passear com a família. Um dos pontos favoritos dos brasilienses e turistas que visitam a capital é a Torre de TV e uma fonte luminosa próxima ao monumento. Por ainda estarmos na pandemia, vale lembrar que o momento de lazer deve ser protegido por medidas de segurança contra a covid-19.

Grita geral

crédito: Lucas Pacífico/CB/D.A Press

UBS

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO

O líder comunitário Cristiano Soares, de 32 anos, procurou a coluna Grita Geral para reclamar sobre a falta de atendimento e de medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Distrito Federal. “Por conta da pandemia, as pessoas não conseguem atendimento psicológico nas UBS. Quem faz tratamento com o medicamento Amitriptilina está tendo dificuldades de encontrar o remédio na rede básica de saúde”, denuncia o morador do Paranoá.

» A Secretaria de Saúde informou que vem empregando esforços para organizar as Redes de Atenção à Saúde e orienta que os usuários estejam sempre vinculados à Unidade Básica de Saúde (UBS) responsável pelo território da família, especialmente porque os serviços de Atenção Primária à Saúde, disponibilizados pelas UBSs, são os ordenadores da Rede Pública de Saúde e responsáveis pelo encaminhamento aos demais serviços especializados, se necessário. “O usuário poderá ser avaliado, classificado quanto ao risco psicológico por equipe matricial e encaminhado, caso necessário, para acompanhamento psicológico ambulatorial ou de outros serviços de saúde mental, de acordo com a natureza da demanda”, explicou. A pasta ainda esclarece que os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são serviços especializados de saúde mental inseridos na comunidade no qual não é necessário encaminhamento para ser acolhido neste serviço. Em relação ao medicamento citado, o órgão respondeu que o estoque pode ser consultado no site http://www.saude.df.gov.br/.

ASA NORTE

POSTE DE ILUMINAÇÃO

O estado de conservação de um poste de iluminação pública na 210 Norte, ao lado da garagem do bloco F, preocupa os moradores da região. De acordo com a vice-prefeita da quadra, Maria Goreti de Lima, 65 anos, a Companhia Energética de Brasília (CEB) foi acionada em fevereiro, mas o problema não foi resolvido. “Nós pedimos com urgência a troca ou a reparação do poste antes que ele caia por conta da danificação na sua base, que está corroída”, relata.

» A Companhia Energética de Brasília (CEB) informou que uma equipe esteve no local e, após avaliar a situação, decidiu retirar o poste, uma vez que a estrutura estava comprometida. “A CEB pedirá autorização à Secretaria de Obras do DF para fazer a reposição”, esclareceu a CEB.