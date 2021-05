Crônica da Cidade

CB Correio Braziliense

Nicolas Behr empresário

Nicolas Behr é o mais representativo e badalado poeta de Brasília. Mas ele tem um lado pouco conhecido: o de dono de um viveiro de plantas. Por isso, a coluna resolveu ouvir Behr sobre o cabo de guerra entre o poeta e o empresário. Fala, Behr!

Por que você entrou nesta de ser empresário de plantas?

Sou um botânico amador, a minha vida acontece em volta das plantas, não só das plantas, mas também do estrume. Não queria ser empregado, transformei o hobby de fazer mudas em profissão.

Apesar de ser um comerciante, você proporciona felicidade às pessoas?

Sim, sou um distribuidor de flores, as plantas ajudam as pessoas a serem felizes, ajudam no bem-estar psíquico. São produtos diferenciados. A gente era macaco, vivia nas árvores, é importante ter um contato com o ambiente selvagem, nem que seja com a samambaia pendurada na varanda.

Quais os benefícios das plantas?

Elas são antiestressantes. Você rega, cuida, passa e olha, mexe com os neurônicos. Naquele milésimo de segundo, alguma coisa acontece no circuito cerebral. De repente, sem saber porquê, você se sente melhor.

Qual é o segredo de cuidar bem das plantas?

Uma planta feliz precisa de adubo, água e luz na medida certa. Adubar demais, às vezes, mata. Algumas pessoas compram um ipê e querem que ele floresça imediatamente. Esquecem que a planta é um ser vivo, tem humores, vontades, pruridos, caprichos.

Qual é a sua verdadeira identidade, a de poeta ou a de empresário? Você é uma mistura de doutor Jeckill e mister Hyde?

Fico em um cabo de guerra. Estou fora da bolha literária, ali em contato com gente que não sabe o que é a poesia. Um fornecedor de adubo me disse que poesia era coisa de fresco, não era para homem. Mas, no outro dia, ele ouviu um depoimento que A Voz do Brasil me solicitou no Dia da Poesia e me ligou chorando e pedindo desculpas. Esse contato com a realidade barra pesada me fortalece.

Ser empresário macula a pureza da poesia?

A poesia não tem pureza. A poesia é a vida como ela é. Para ela, não tem palavra feia.

Afinal, você está do lado da poesia

ou do capital?

É difícil ser poeta-patrão. Quando alguém tinha um surto, um psiquiatra do Carandiru ia lá e dava notas de R$ 10. Se o paciente botasse no bolso ainda tinha algum link com a realidade. Se não botasse, estava louco. Não tem para onde correr, dinheiro é uma coisa muito real em nossa vida, apesar das distorções enormes.

O poeta Francisco Alvim seria um bom empresário?

Chico é um grande poeta, mas ele é mineiro, é mineral, tem aterramento.

Ser empresário te trouxe felicidade?

Vi casos no viveiro de gente muito rica e muito infeliz. A felicidade é aceitar a si mesmo e trabalhar as frustrações. Agora, comércio é escravidão, você não tem patrão, mas é empregado do cliente. Só fecho o viveiro quatro dias por ano. Mas eu agradeço, porque faço o que gosto, trabalho com prazer; isso traz felicidade.