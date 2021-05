GDF definirá novo cronograma de vacinação nos próximos dias

CM Cibele Moreira

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press )



O Governo do Distrito Federal (GDF) estuda a ampliação de novas faixas etárias para a vacinação contra a covid-19. O anúncio foi feito pelo chefe do Executivo, Ibaneis Rocha (MDB), ontem, durante a inauguração da 8ª Delegacia de Polícia na Estrutural. Segundo o governador, uma reunião com a equipe da Secretaria de Saúde será feita amanhã para definir o cronograma de imunização com o escalonamento das idades.

A proposta é dar prosseguimento na vacinação da população junto com os grupos prioritários. “O que temos feito, ultimamente, é seguir as orientações do Ministério da Saúde com os públicos prioritários. O que vamos fazer agora, com a diminuição da procura pelas vacinas, é abrir exatamente para aquelas escalas que vem desde os 59 anos até chegar aos 18”, afirmou Ibaneis Rocha.



Atualmente, estão sendo vacinados os idosos com 60 anos ou mais, pessoas com comorbidades acima dos 25 anos e com deficiência permanente, gestantes e puérperas. Profissionais da Saúde, da Educação e da Segurança Pública também fazem parte dos grupos prioritários contemplados para receber os imunizantes. Na capital, a imunização voltada para a faixa etária dos 60 anos completa um mês hoje. Em 30 de abril, foi aberta a aplicação das doses para esse público. De acordo com dados da Secretaria de Saúde, mais de 88% dos idosos com idade entre 60 e 64 anos já receberam a primeira dose da vacina.



Neste fim de semana, os brasilienses com comorbidade, agendados para receber o imunizante, contam com seis postos de vacinação contra a covid-19. Idosos, pessoas com deficiência permanente, gestantes e puérperas também estão sendo atendidos para a aplicação da primeira e segunda doses.

Mesmo com medo de agulha, Maria Rodrigues da Cruz Souza, 54 anos, procurou o ponto de vacinação da Torre de TV para iniciar a imunização contra o vírus. “O receio de ficar doente é maior”, destaca a moradora do Núcleo Bandeirante. Ela tem pressão alta e colesterol, e no início da pandemia sentiu os sintomas da covid-19, como febre e dor de cabeça, mas não chegou a fazer o teste.



Para Marcelo Pereira Ramos, 41, a descoberta da hipertensão há três meses resultou, enfim, em uma notícia positiva. “Há males que vêm para o bem”, brincou. Morador de Sobradinho, ele encarou o dia de ontem como um alívio. “Esperei muito por essa primeira dose; tomara que a segunda chegue mais rápido. Este é um novo começo para o retorno da liberdade”, afirmou Marcelo.

Documentação

Os locais de vacinação estão funcionando no modelo drive-thru, das 9h às 17h. Na hora de receber a dose, é necessário levar o documento de identificação, comprovante de agendamento e, no caso de pessoas que não são pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), o laudo médico original comprovando a existência da doença, com as informações descritas na tabela disponível no site da Secretaria de Saúde. Os idosos precisam levar apenas um documento de identificação. Recomenda-se, ainda, levar o cartão de vacinação.

» 1.015 casos e 24 mortes

O último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, divulgado na tarde de ontem, registrou nas últimas 24 horas 1.015 novos casos e 24 mortes pela covid-19 no Distrito Federal. Com os últimos dados, a capital chegou à marca de 404.190 pessoas infectadas e 8.621 vidas perdidas para o novo coronavírus. Pessoas com comorbidades representam 82,8% dos óbitos do DF.