Obra na via interrompe trânsito para Barragem do Paranoá

Neste domingo (30/5), o Departamento de Estradas de Rodagem (DER/DF) prosseguirá com o serviço de micro-revestimento asfáltico na descida do Lago Sul para a Barragem do Paranoá.

Segundo o DER, o trabalho, que começou na manhã de sábado (29/5), é necessário ser realizado no período diurno por causa do sol.

A previsão é a de que o serviço seja concluído na segunda-feira (31). Nesse dia, a ação está prevista para ser realizada no período noturno, entre 21h e 5h.

Como fica o trânsito?

O trânsito está sendo ordenado no sistema “pare e siga”, interrompendo completamente o fluxo neste sentido (Lago Sul / Barragem), com todo o fluxo desviado para uma faixa do sentido contrário.



Com informações do DER/DF