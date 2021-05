Incêndio assusta funcionários durante trabalho em lanchonete no Paranoá

CB Correio Braziliense

Incêndio em lanchonete no Paranoá assustou funcionários do local na madrugada deste domingo (30/5) - (crédito: divulgação/ CBMDF)

Um incêndio assustou funcionários de uma lanchonete durante a madrugada deste domingo (30/5). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, o fogo começou em uma fritadeira e depois avançou para a coifa de exaustão da cozinha do estabelecimento localizado na quadra 17 do Paranoá.

A queima dos materiais que constavam na cozinha no momento gerou uma grande quantidade de fumaça. O socorro foi acionado por volta de 1h18. Os bombeiros, aos chegarem ao local, encontraram alguns dos funcionários tentando combater o fogo.



O incêndio foi extinto pela corporação sem que se propagasse para outras estruturas da lanchonete. Apesar do susto, ninguém se feriu. O proprietário do local dispensou a realização da perícia.