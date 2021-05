Suposto integrante do PCC é preso em Águas Lindas de Goiás

CB Correio Braziliense

A 17ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) de Águas Lindas realizou, na última sexta-feira (28/5), a prisão de um estelionatário que supostamente integra a facção criminosa PCC. O homem foi preso em flagrante após enganar um idoso de 71 anos, causando-lhe prejuízo de mais de R$ 7 mil.

No último mês, o golpista de 32 anos havia passado pelos estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Distrito Federal e Goiás, sendo que, após aplicar golpes na cidade de Formosa, foi identificado pela Polícia Civil local, que repassou informações para a Polícia Civil de Águas Lindas a respeito de seu deslocamento para esta cidade.

O homem aplicava os chamados golpes do "cartão clonado", também conhecido como "golpe do motoboy". Nesta armadilha, ladrões entram em contato com as vítimas por telefone e fingem ser representantes de bancos para conseguir dados pessoais e endereços.

Os criminosos costumam se passar por atendentes da central de segurança do banco, que ligam ou escrevem mensagens para confirmar uma compra suspeita feita no cartão de crédito. Quando a vítima afirma não reconhecer gastos citados pelos supostos atendentes, o fraudador diz que, então, o cartão foi provavelmente clonado. Durante a conversa, como medida de segurança, pessoas são convencidas a entregar o cartão a um motoboy que será enviado para recolher o cartão e bloquear. Recebendo os cartões das mãos da própria vítima, o estelionatário começa a fazer compras e saques.

