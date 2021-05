Servidor aposentado do Senado é flagrado ao filmar por baixo de vestido de mulher

DD Darcianne Diogo

Imagens do circuito interno de segurança de um supermercado em Vicente Pires mostram a ação do homem filmando por debaixo do vestido de uma mulher - (crédito: Reprodução )

Um servidor aposentado do Senado Federal foi detido em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) dentro de um supermercado por suspeita de importunação sexual. Imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento mostram a ação do homem de 59 anos.

O caso ocorreu por volta das 15h40 de sábado (29/5) dentro de um supermercado localizado em Vicente Pires. A vítima, uma mulher, anda pelo corredor e se apoia em uma prateleira para pegar um produto. O servidor público, que está próximo dela, aproveita o momento e coloca o celular debaixo do vestido da moça. A ação dura menos de 10 segundos.

A equipe da PMDF de Vicente Pires recebeu o chamado e compareceu ao local. Segundo a corporação, uma funcionária que trabalha como auxiliar de limpeza presenciou a ação e alertou a vítima. O fato, no entanto, foi comprovado pelo circuito interno da TV. Os seguranças do supermercado detiveram o homem até a chegada da polícia. Ele foi preso e encaminhado à 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro), onde foi autuado por importunação sexual.

Em busca no Portal da Transparência, o homem aparece como servidor público aposentado do Senado Federal no cargo de técnico legislativo. A reportagem entrou em contato com o Senado e aguarda retorno.