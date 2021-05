PCDF procura por suspeitos de assaltar e amarrar homem na 26 de Setembro 

DD Darcianne Diogo

(crédito: Divulgação/PCDF)

A 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires) divulgou a foto de três homens envolvidos em um roubo a mão armada, na Rua 6, da Colônia Agrícola 26 de Setembro. Adriano Macedo Lopes, 40 anos, Jorge Luiz Nogueira, 26, e Vinícius Ribeiro Macedo, 24, assaltaram um rapaz, o amarraram e o colocaram na casa dele.

O crime ocorreu em 5 de abril. Com armas de fogo, o trio abordou a vítima na rua, no momento em que ela chegava em casa após o trabalho e exigiu o celular. O rapaz chegou a entrar em luta corporal com os criminosos e, depois de fazer com que a arma de um deles caísse no chão, tentou correr, mas foi pego e ameaçado.

Os homens pegaram o celular e a carteira do rapaz e, em seguida, amarraram as mãos para trás e o levaram para dentro da casa. No interior do imóvel, o grupo procurou por objetos de valor, mas não encontrou nada. Segundo as investigações, os autores ainda agrediram e ameaçaram a madrasta da vítima.

Passagens

Jorge acumula 15 registros de ocorrências policiais, pela prática dos crimes de disparo de arma de fogo, ameaça, furto em chácara, incêndio e roubo; quatro inquéritos policiais, todos instaurados por meio de auto de prisão em flagrante, por tráfico de drogas, furto qualificado, porte de arma de fogo de uso restrito, lesão corporal e resistência; cinco termos circunstanciados pela prática dos crimes de ameaça, posse de drogas para consumo pessoal e lesão corporal; e sete mandados de prisão, dos quais três preventivas e quatro condenatórias; e 15 alvarás de soltura judiciais.

A PCDF solicita informações sobre o paradeiro dos envolvidos. As denúncias anônimas podem ser feitas pelo número 197 da Polícia Civil.