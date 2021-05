Evento no DF busca a retomada do setor de turismo

AA Ádamo Araujo

(crédito: Setur/DF)

Até 2 de junho, o Aeroporto de Brasília virou palco o I Encontro de Secretários Municipais de Turismo, que reúne 53 dirigentes de Turismo de 30 municípios de 22 estados do país. O objetivo é debater a retomada das atividades do setor. A secretária de Turismo do Distrito Federal, Vanessa Mendonça é a anfitriã do evento.



Além das reuniões técnicas, os dirigentes vão conhecer alguns dos principais pontos turísticos e monumentos da cidade, vivenciar experiências como walking tour Cidade Iluminada e visita ao Estádio Nacional. “Como capital do país, somos a cidade-mãe de todos os municípios e de todos os brasileiros, e estamos sempre de portas abertas para acolher quem nos procura”, afirma a secretária.

Os gestores fazem parte da Associação Nacional de Secretários e Dirigentes de Turismo (Anseditur), realizadora do encontro.

Na manhã desta segunda-feira (31), entre as agendas dos secretários, está marcada uma reunião com o ministro do Turismo, Gilson Machado. Na oportunidade vão ser apresentados projetos de capacitação; parceria com organismos internacionais; metas para retomada do turismo, além da apresentação do Case de Sucesso: Brasília. A secretária de turismo do DF, Vanessa Mendonça, vai conduzir o discurso. No dia seguinte, terça-feira (1º), será a vez dos dirigentes se reunirem com o presidente da Embratur, Carlos Brito.

Atrativos

Para o evento e para os visitantes que chegam ao DF pelo aeroporto, foi inaugurado o primeiro Photo Point da Capital. Um painel em 3D com tecnologia lenticular (com efeitos ópticos de movimento ou profundidade, por exemplo), onde os turistas podem tirar fotos e interagir com os principais monumentos da cidade. O espaço funciona como um primeiro contato de quem chega à cidade.

O local para a contar, ainda, com uma série de totens com tecnologia QR Code para que os visitantes possam conhecer melhor, por meio das imagens, os roteiros e produtos turísticos da capital, como a rota arquitetônica, a rota do cerrado, a rota náutica, a rota cívica e a rota cultural, entre outras.