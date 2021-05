Casamento comunitário no DF une 38 casais e conta com presença de Michelle Bolsonaro

AR Alan Rios/Especial para o Correio

(crédito: Jhonatan Vieira/Sejus-DF)

O dia do “sim” e da troca de alianças é um dos momentos mais emblemáticos para a vida dos casais, e este domingo (30/5) marcou a história de 38 noivos e noivas no Distrito Federal. O Museu Nacional recebeu nesta tarde o Casamento Comunitário promovido pela Secretaria de Justiça e Cidadania (SEJUS), com direito à estrutura de gala e presença da primeira-dama Michelle Bolsonaro.

A cerimônia foi realizada para brasilienses selecionados por critérios socioeconômicos, seguindo protocolos de enfrentamento à covid-19. Os noivos foram divididos em pequenos grupos, para evitar aglomerações, e se encontraram apenas na hora da celebração. Cada casal convidou quatro testemunhas, que foram acomodadas ao lado externo do Museu, acompanhando o evento por televisões instaladas para a transmissão em tempo real.

O Museu da República foi todo decorado e iluminado para a união matrimonial, com auxílio do trabalho de voluntários, empresas e instituições parceiras. Ainda foram sorteados brindes como uma noite de núpcias, jantares, dia de spa e massagens. O resultado das ações foi visto no semblante emocionado dos casais, como a noiva Verlania Rodrigues dos Santos, 52 anos.

Casada há 26 anos com Valdecir Moreira dos Santos, ela pôde ter a festa que sempre quis, com a pessoa que sempre sonhou. “Não tenho dúvidas de que somos almas gêmeas. Eu saio hoje daqui casada com o amor da minha vida e muito mais feliz do que quando cheguei!”, exclamou.

Michelle Bolsonaro discursou lembrando que os casais estavam legalmente afirmando a vontade de construir e cuidar de uma família. “Que esta mesma família seja a base de suas vidas. Desejo fé, companheirismo, resiliência e muito amor.”

Os brasilienses interessados em participar do programa devem acompanhar o site ou as redes sociais da Sejus. Os critérios de convocação também devem ser publicados no Diário Oficial do DF.