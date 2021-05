Foragido por furto é preso furtando novamente, em Santa Maria

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/PMDF)

Um homem foragido, com mandado de prisão em aberto por furto, foi preso neste domingo (30/5), enquanto furtava uma outra casa. O caso curioso aconteceu no módulo I do Residencial Santa Maria, por volta das 16h.

O dono do imóvel chegou ao local e percebeu a presença de um estranho. Ele acionou a polícia, que encontrou o homem em um dos cômodos carregando objetos da vítima, como um macaco hidráulico, fios elétricos e uma bateria de caminhão, tudo já embalado para a fuga.

Os policiais do 26º Batalhão verificaram a identidade do suspeito e descobriram que ele tinha um mandado em aberto por furto qualificado. O detido foi levado à 20ª Delegacia de Polícia (Gama), onde foi autuado por furto tentado.