Capital S/A

SS Samanta Sallum

Unidos pela vacina: lições da pandemia

Quando o impensável acontece, a forma como respondemos aos desafios define se seremos parte ou protagonistas da mudança. A covid-19 nos separou dos amigos, da família, dos colegas de trabalho, da turma da escola. O movimento Unidos Pela Vacina reuniu todos de novo em torno de uma grande causa: vacinação para todos brasileiros. Quais as lições aprendidas e que ficam como legado para o novo normal? “Separados pela covid e unidos pela vacina: lições da pandemia”, é o tema da primeira reunião geral de 2021 do Grupo Mulheres do Brasil — Núcleo DF. O evento virtual será realizado amanhã, às 18h30.

Participações especiais

O bate-papo terá a participação especial de: Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, fundadora e presidente do Grupo Mulheres do Brasil e idealizadora do Movimento Unidos pela Vacina; Janete Vaz, co-fundadora do Grupo Sabin, fundadora do Grupo Mulheres do Brasil, conselheira do Núcleo Brasília/DF e empresária madrinha da Frente DF do movimento Unidos pela Vacina; e Socorro Gross Galiano, representante da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) no Brasil.

Participações especiais

O bate-papo terá a participação especial de: Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, fundadora e presidente do Grupo Mulheres do Brasil e idealizadora do Movimento Unidos pela Vacina; Janete Vaz, co-fundadora do Grupo Sabin, fundadora do Grupo Mulheres do Brasil, conselheira do Núcleo Brasília/DF e empresária madrinha da Frente DF do movimento Unidos pela Vacina; e Socorro Gross Galiano, representante da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) no Brasil.

Protagonismo e engajamento feminino

Composto por quase 100 mil mulheres de vários segmentos, organizadas em núcleos espalhados em todo o Brasil e mais 22 países, o grupo tem como propósito construir um Brasil melhor a partir do protagonismo feminino. Trabalha ativamente em parceria com outras organizações e engajando as integrantes para debater, propor e realizar ações nas áreas de educação, empreendedorismo, igualdade de gênero e racial, combate à violência contra a mulher e outros temas de interesse social e do universo feminino.

Atividade física para enfrentar o vírus e o desemprego

A segurança de ter um emprego com carteira assinada chegou ao fim para ela em

11 de março do ano passado, mesmo dia em que foi decretada a pandemia de covid-19. Quatro dias mais tarde, foi novamente surpreendida com as primeiras restrições impostas pelo

GDF e foi obrigada a se reinventar completamente.

Corpo e mente

Por mais de 20 anos, Elaine Cristina Sacramento dos Santos, 50 anos, trabalhou como professora, gestora e também se dedicou a dar aulas de personal trainer em uma única academia de Brasília. Depois de perder o emprego, ela usou a reserva financeira para se capacitar. Iniciou uma qualificação em saúde funcional — método Safe — para trabalhar não somente o corpo, mas sobretudo a mente de quem prática atividade física.

Aulas virtuais

Ela começou a ser procurada por pessoas interessadas em aulas virtuais. A demanda foi aumentando. Mais gente percebia que exercícios físicos fortalecem a imunidade, o que tem uma importância significativa no combate à covid-19.

Reserva de saúde

“Com a prática de uma atividade física, é possível aumentar a reserva de saúde e combater doenças como hipertensão, ansiedade e depressão”, destaca. Elaine virou uma microempreendedora. E contou com o apoio do Sebrae no DF para saber gerir e divulgar a sua empresa.

Alunos fora do Brasil

Hoje, 14 meses após ter deixado o seu trabalho com carteira assinada e ter sentido um frio na barriga em relação ao seu futuro, Elaine se diz feliz e realizada. Ela segue trabalhando virtual, mas também dá aulas presencialmente ao ar livre no DF. E tem alunos on-line até fora do Brasil.