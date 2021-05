Duas regiões do DF ficam sem energia nesta segunda (31/5)

CB Correio Braziliense

(crédito: CEB/Divulgação)

Nesta segunda-feira (31/5) duas regiões administrativas do Distrito Federal ficarão sem energia. Gama e Sobradinho receberão equipes para realizar poda de árvores e manutenção preventiva.Para que sejam feitos serviços de melhoria na rede sem comprometer a segurança da equipe e dos moradores, as regiões ficarão sem energia.

No Núcleo Rural Ponte Alta Norte, no Gama, o corte temporário será das 8h40 às 13h, afetando as chácaras Recanto, Jatobá, Recanto Mineiro, Larissa, Isabela, Shallom, Recanto Ichiban, Jerusalém, Solon, Solar Cristal, Luar de Davi, Lua Branca, e aquelas de números 3, 13, 15 e 37.

Em Sobradinho, o desligamento ocorrerá à tarde, das 13h às 17h, na DF-205, KM 6, na Região da Boa Vista: chácaras 290 e 292.

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio, reduzindo o tempo que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.