JM Jéssica Moura

Uma passageiro morreu após caminhão capotar na DF-290 - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um caminhão que levava produtos refrigerados sofreu uma capotagem na manhã desta segunda-feira (31/5), na DF-290, no Núcleo Rural Ponte Alta, enquanto seguia para a BR-060 no sentido Gama.

O veículo tombou na lateral da pista. Com o impacto, o homem que estava no banco do passageiro passou mal. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar socorro à vítima, que sofreu uma parada cardíaca. Depois de 50 minutos de tentativa de reanimação, ele não resistiu e morreu no local. Já o motorista do caminhão ficou ileso.

Atropelamento

Na Epia Sul, houve outro acidente: uma pessoa foi atropelada na altura da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os bombeiros também foram chamados para socorrer a vítima, que foi levada ao hospital em estado grave.

O acidente foi na pista no sentido Plano Piloto, o que acabou gerando congestionamento. O engarrafamento já se estende até a altura da Candangolândia.

Aguarde mais informações.