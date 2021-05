TRE-DF promove debate virtual sobre fake news e justiça eleitoral

CB Correio Braziliense

Live vai debater o impacto das fake news no processo eleitoral - (crédito: TRE-DF/Divulgação)

Nesta segunda-feira (31/5), às 17h, a Comissão de Participação Institucional Feminina da Justiça Eleitoral do Distrito Federal (CPIF) promove a live Fake News e o Impacto no Processo Eleitoral e na Comunicação. O debate será feito pelos canais oficiais do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE/DF).

Nessa edição, a jornalista Karen Fontenele conversa com o juiz de direito Edson Costa sobre as fakes news e o impacto delas no processo eleitoral e na comunicação. A iniciativa integra as ações da CPIF com o objetivo de promover campanhas para ampliar o conhecimento dos eleitores sobre o funcionamento do processo eleitoral.

Após o debate, haverá emissão de certificados e sorteio de brindes patrocinados pela Associação de Servidores do Tribunal Regional Eleitoral do DF (ASTRE-DF). A certificação será válida para fins de Adicional de Qualificação (AQ) para os servidores do TRE-DF.

Sobre os debatedores

O juiz de direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) Edson Costa é bacharel em direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e Especialista em Direito Eleitoral (AVM). Atua como professor da Escola Superior da Magistratura do Distrito Federal (ESMA/DF), do Instituto Avançado de Direito (IAD). É juiz formador da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), além de professor de direito eleitoral do Gran Cursos (preparatório para carreiras jurídicas).

Em 2014, o magistrado atuou como juiz auxiliar da Corregedoria Geral Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e, em 2016, como juiz instrutor do Superior Tribunal de Justiça (STJ). De 2018 a 2020, ele trabalhou como juiz auxiliar na Corregedoria Eleitoral do TRE-DF.

Karen Fontenele é assessora de comunicação substituta do TRE-DF, mestre em comunicação e sociedade pela Universidade de Brasília (UnB) e especialista em gestão pública. É bacharel em comunicação organizacional pela UnB e em jornalismo pelo Centro Universitário de Brasília (UniCEUB). Atua como membro da Comissão de Participação Institucional Feminina da Justiça Eleitoral do Distrito Federal (CPIF) e Pesquisadora do grupo Gênero, Comunicação e Sociabilidade da Universidade de Brasília (UnB).



Serviço:

Live Fake News e o impacto no processo eleitoral e na comunicação

Quando: 31 de maio, segunda-feira

Horário: 17h

Onde: no Instagram no Tribunal Regional Eleitoral @tredfoficial



*Com informações do TRE-DF