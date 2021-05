Renova-DF oferta 3 mil vagas para qualificação profissional

CB Correio Braziliense

Anúncio do programa foi feito pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) -

Na tentativa de impulsionar o mercado de trabalho, que acumulou 6 mil demissões em abril segundo a Codeplan, a secretaria de Trabalho lançou, nesta segunda-feira (31/5), o programa Renova-DF. A iniciativa oferta 3 mil vagas em cursos de qualificação profissional a pessoas desempregadas.

"Estamos vivendo momento de pandemia onde inúmeras pessoas perderam seus empregos, vamos transformar isso em projeto permanente do DF", afirmou o governador Ibaneis Rocha (MDB), durante o evento de lançamento na Praça da Bíblia, em Ceilândia.

O secretário de Trabalho, Thales Mendes, ainda anunciou ainda que os alunos do curso terão acesso a uma linha de crédito para empreender após a capacitação. "Juros de 3% ao ano para que as pessoas possam comprar suas ferramentas", disse o secretário. "É recuperação da dignidade das pessoas", complementou.

As aulas práticas para auxiliar de manutenção, com noções em seis profissões, serão presenciais. Por isso, os participantes receberão uma ajuda de custo no valor de um salário mínimo, além de auxílio transporte e seguro contra acidentes pessoais.

Cada grupo de mil alunos passará pelo treinamento ao longo de 90 dias. A formação inclui aulas teóricas e práticas do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) para carpinteiro, eletricista, encanador, serralheiro, pedreiro e jardineiro.

O aprendizado prático vai ocorrer em equipamentos públicos do DF, visando a recuperação de praças, parques infantis, Pontos de Encontros Comunitários, calçadas, jardins e paradas de ônibus, que começará por Ceilândia e Samambaia. "Não será em quatro anos que vamos conseguir recuperar tudo", ponderou Ibaneis, ao dizer que o programa deve chegar às 33 regiões administrativas.

Desemprego

O programa é fruto de uma política de combate ao desemprego na capital. Para participar, é preciso ser maior de 18 anos e ser morador da capital federal. No final, recebem ainda o certificado de conclusão. A lista da primeira chamada dos inscritos foi divulgada pela secretaria de Trabalho.

Em abril, 322 mil pessoas estavam desempregadas no DF. Com isso, o índice subiu de 19,5% para 19,6% em relação a março, segundo a Pesquisa de Emprego e Desemprego no Distrito Federal (PED-DF), desenvolvida pela Companhia de Planejamento do DF (Codeplan).