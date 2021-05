Semana será de sol, muito calor e nada de chuva no DF, prevê o Inmet

CB Correio Braziliense

(crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

Quem esperava dias frios esta semana no Distrito Federal vai precisar aguardar mais um pouco. Embora o mês de junho seja de temperaturas baixas, os primeiros dias serão de muito calor e sol e sem previsão de chuva. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a partir da próxima sexta-feira (4/6) o friozinho começa a chegar.

Nesta segunda-feira (31/5), o sol predomina em toda a capital federal e o céu será tomado por poucas nuvens. A temperatura mínima, de 10ºC, foi registrada nas primeiras horas da manhã. A máxima pode chegar aos 29ºC, à tarde, no horário mais quente do dia. A umidade relativa do ar varia entre 95% e 30%.

O meteorologista Mamedes Luiz Melo destaca que, até quinta-feira (3/5), o clima permaneçerá estável, com muito sol e umidade baixa. “As pessoas esperam que o mês já comece frio, mas antes ele passa por altos e baixos, porque é um período de transição. O frio começa mesmo quando o inverno chegar definitivamente. Por enquanto, a tendência é de calor”, informou.