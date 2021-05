Estelionatário integrante do PCC é preso em Águas Lindas (GO)

CB Correio Braziliense

Polícia procura por mais vítimas de Wellington de Sales Souza - (crédito: Divulgação/PCDF)

As polícias de Goiás e do Distrito Federal prenderam um estelionatário suspeito de aplicar golpes em seis estados (Goiás, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Pernambuco e Ceará) e no Distrito Federal. Segundo os investigadores, o homem é membro do Primeiro Comando da Capital (PCC).

A maior parte das vítimas era mulheres idosas. Ele ligava para as senhoras se passando por funcionário de bancos e dizia que o cartão de crédito delas havia sido clonado. Por isso, ele alegava que um mensageiro fictício do banco precisaria recolher o cartão cortado ao meio para investigar a fraude.

A vítima mais recente foi uma idosa de 70 anos, em Formosa (GO), na quarta-feira (26/5) passada. Os agentes analisaram as imagens de câmeras de segurança perto da casa dela, e identificaram o taxista que teria transportado o estelionatário.

Com isso, a Polícia chegou ao endereço do hotel onde ele ficou hospedado na cidade. Contudo, quando a polícia chegou ao local, o homem já tinha ido embora. Em seguida, os investigadores descobriram a próxima parada do golpista: Águas Lindas.

O suspeito foi localizado em um segundo hotel na região e passou a ser monitorado pela polícia. Ele foi preso em flagrante na noite desse domingo (30/5), após fazer mais uma vítima em Águas Lindas. Os policiais ainda apuraram que, em Formosa, outras duas pessoas foram vítimas do golpe.

Com o suspeito, foram encontrados cartões e várias máquinas usadas na prática dos crimes. O homem ainda tem diversas passagens no estado de São Paulo pelos crimes de roubo, furto e crimes no Estatuto da Criança.

A polícia civil pede agora que outras possíveis vítimas desse mesmo golpe procurem a Delegacia da Mulher de Formosa (Deam) para que possamos dar continuidade às investigações.