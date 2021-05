DF registra mais de 6,1 mil casos de dengue e cinco mortes este ano

CB Correio Braziliense

Houve baixa também no número de óbitos pela dengue - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Distrito Federal registrou 6.165 casos prováveis de dengue este ano. Os dados são do mais recente boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, na última sexta-feira (28/5), referente às notificações ocorridas entre 3 de janeiro e 15 de maio de 2021.

Do total de casos, houve uma queda de 81,3%, se comparado ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 33.019 ocorrências da doença causada pelo Aedes aegypti.

Houve também uma baixa no número de óbitos. Este ano, foram registradas cinco mortes por dengue no DF. Dessas, três vítimas residiam em Ceilândia e duas, em Planaltina. No mesmo período de 2020, 23 pessoas morreram em decorrência da doença.

Planaltina é a cidade com mais registros de dengue em 2021, com 1.402 casos prováveis. Em seguida, aparecem Ceilândia (614), Sobradinho (611), Sobradinho 2 (474) e São Sebastião (307).

O Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), Park Way, Cruzeiro e Candagolândia são as regiões com menos ocorrências: 6, 9, 18 e 21, respectivamente.