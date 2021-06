Investimento em qualificação

AM Ana Maria da Silva

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Distrito Federal acumulou seis mil demissões em abril, segundo dados da Companhia de Planejamento do DF (Codeplan). Ao todo, 322 mil pessoas estavam estavam sem trabalho no DF. Para impulsionar a inserção no mercado durante o período de pandemia e recuperar vagas perdidas, o governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou, ontem, o início do programa Renova-DF, durante evento na Praça da Bíblia, em Ceilândia. A iniciativa vai ofertar curso de qualificação e ajuda de custo. “Ao final da pandemia, nós seremos o estado que primeiro vai se recuperar da crise financeira, porque nós não deixamos abandonados os nossos empresários”, garantiu Ibaneis.

Criada pela Secretaria de Trabalho, o Renova-DF abriu inscrições em dezembro do último ano. Os candidatos aprovados tiveram até janeiro para apresentar a documentação, e a pasta criou um cadastro reserva no total de seis mil vagas para o caso de desistência. Ser maior de 18 anos e morar na capital federal estavam entre os requisitos para participação. Após a conclusão do curso, os alunos terão direito a certificado autenticado pela entidade qualificadora e pela Secretaria de Trabalho.

De acordo com o órgão, o programa vai capacitar, inicialmente, três mil pessoas desempregadas, com ajuda de custo no valor de um salário mínimo, além de auxílio transporte e seguro contra acidentes pessoais. “Estamos vivendo um momento de pandemia, em que inúmeras pessoas perderam seus empregos. Vamos transformar isso em projeto permanente do DF”, completou o chefe do executivo local.

As aulas práticas para auxiliar de manutenção, com noções em seis profissões, serão presenciais. Cada grupo de mil alunos passará pelo treinamento ao longo de 90 dias. A formação inclui aulas teóricas e práticas do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) para carpinteiro, eletricista, encanador, serralheiro, pedreiro e jardineiro. De acordo com o secretário de trabalho, Thales Mendes, os estudantes do curso ainda terão acesso a uma linha de crédito para empreender após a capacitação. “Juros de 3% ao ano para que as pessoas possam comprar suas ferramentas”, afirmou o chefe da pasta.

O aprendizado prático vai ocorrer em equipamentos públicos do DF, visando à recuperação de praças, parques infantis, pontos de encontros comunitários, calçadas, jardins e paradas de ônibus. O início será em Ceilândia. A previsão é de que, na próxima semana, também Samambaia receba o programa. “Não será em quatro anos que vamos conseguir recuperar tudo”, ponderou Ibaneis, ao dizer que o Renova-DF deve chegar às 33 regiões administrativas.

Escolas

Ainda ontem, duas obras em escolas públicas de Ceilândia foram inspecionadas pelo governador Ibaneis Rocha. Ele visitou a Escola Classe 59 e o Centro de Ensino Médio 10 (CEM 10), ambas na região administrativa. O secretário de Educação, Leandro Cruz, também acompanhou a visita e apresentou os projetos estruturais ao governador.

Há anos, os moradores da região aguardavam pela reconstrução da Escola Classe 59. Fundada em 1989, a unidade fica na QNN 36, Área Especial 02. O terreno tem 6.180 m², e a área construída será de 2.550,26 m². Devido à falta de estrutura, os estudantes matriculados na escola foram realocados para ter aulas nas instalações do CEM 04.

A ideia de retomar as aulas de creches e escolas públicas se mantém. Questionado sobre a previsão do retorno, o governador explicou que está planejado para o término das férias de julho. “Vamos trabalhar com esse objetivo. A ideia é dar, pelo menos, a primeira dose da vacina para esses professores, e o pessoal das creches também, para que a gente possa retomar a realidade das nossas crianças que estão sofrendo por causa dessa pandemia”, frisou.



Ponto facultativo

O governador Ibaneis Rocha (MDB) antecipou que vai decretar ponto facultativo no Distrito Federal na sexta-feira, após o feriado de Corpus Christi na quinta-feira — data celebrada pela Igreja Católica cerca de 60 dias após o domingo de Páscoa. Segundo o chefe do Executivo local, o decreto com a determinação será publicado na edição do Diário Oficial do DF (DODF) de hoje. Com o ponto facultativo, os servidores de serviços ligados ao GDF poderão optar por trabalhar ou não.