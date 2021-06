O que tem para junho

MF Mariana Fernandes

Com a chegada de junho, a coluna relembra quais concursos estão previstos para acontecer neste mês. Já no próximo domingo, serão aplicadas em Brasília as provas para o Ministério da Economia, com 590 vagas temporárias, sendo 100 imediatas. O Idib, banca organizadora, confirmou 19,7 mil inscrições. Outro destaque é o certame da Apex-Brasil, organizado pelo Cebraspe, que oferece vagas para profissionais de níveis médio e superior. Os salários chegam a R$ 7.654,75 e os aprovados serão lotados em Brasília. As provas estão previstas para 20 de junho. Pelo Brasil afora, os principais concursos com provas em junho reservam chances para a carreira policial. Também no próximo domingo, a Polícia Militar de Tocantins e a Polícia Civil do Pará aplicarão seus exames. O primeiro oferece 1.000 vagas para soldados e o segundo, 2.310 vagas para praças. Ênfase também para o concurso do Departamento Penitenciário Nacional com 309 vagas, também organizado pelo Cebraspe. As provas serão aplicadas em 27 de junho. Os candidatos aprovados serão lotados na sede do órgão, na capital federal, ou em uma das cinco penitenciárias federais, localizadas nas cidades de Brasília, Campo Grande, Catanduvas (PR), Mossoró (RN) e Porto Velho. Os salários chegam a R$ 6.030,23.

TCU autorizado

O Tribunal de Contas da União foi autorizado a abrir concurso com 20 vagas, além de cadastro de reserva, para a carreira de auditor federal de controle externo! A remuneração inicial do cargo é de R$ 17.371,38. Com o aval, já foi formado um grupo de trabalho composto por servidores que ficarão responsáveis por elaborar o projeto básico, contratar a banca e providenciar a publicação dos editais. Ainda não há previsão de lançamento. Mas, para concorrer ao cargo, será necessário nível superior completo.

PMDF quer 2.100 vagas

A Polícia Militar do Distrito Federal reiterou à coluna que planeja obter autorização para realizar novo concurso para soldados, com 2.100 vagas. Segundo a corporação, a realização do certame a princípio será para o fim de 2021, somente após o preenchimento de todas as vagas do concurso anterior. O efetivo atual da PMDF é de 10.493, sendo que o efetivo previsto é de 18.673 policiais militares.



Marinha oferece salários de R$ 9 mil

A Marinha abriu dois concursos que oferecem salários de até R$ 9.070,60. O primeiro edital tem 17 chances para o Corpo Auxiliar e o segundo, 12 vagas para oficiais fuzileiros, intendentes e da armada. As inscrições iniciam em 19 de julho, por meio do site www.marinha.mil.br. Todas as chances exigem nível superior. Os cursos de formação serão realizados no Rio de Janeiro.

Fique de olho no Detran-DF

Os preparativos para o concurso do Departamento de Trânsito do Distrito Federal estão a todo o vapor. Nas redes sociais, o diretor-geral, Zélio Maia, disse que a seleção pode sair em 2022 e já adiantou que haverá chances para técnicos de atividades de trânsito e analistas. Além disso, informou que chances para agentes e especialistas estão em análise orçamentária. “Está tudo encaminhado. Corre atrás, estude!”, aconselhou.

Último dia para

o recurso da PRF

O prazo para interpor recursos contra a prova discursiva da Polícia Rodoviária Federal encerra às 18h de hoje. Os candidatos podem acessar o site do Cebraspe para ter acesso aos espelhos de avaliação e pedir a correção. O próximo passo será aguardar os editais de convocação para o exame de aptidão física, avaliação psicológica, apresentação de documentos, que estão previstos para 14 de junho.

Banco do Brasil em breve

O Banco do Brasil informou à coluna que segue avançando no planejamento para o próximo concurso. Segundo o órgão, o processo está agora em fase de elaboração das regras do edital e “possui caráter confidencial até a sua publicação”. Mas, recentemente, o presidente do órgão, Fausto Ribeiro, disse durante um evento de líderes da instituição que a seleção sairá ainda este ano. Os cargos e quantidade de vagas não estão confirmados, mas especula-se que sejam lançadas cerca de 120 vagas para a área de tecnologia da informação, com salário inicial de

R$ 3,8 mil, somando benefícios.

Serpro divulga locais hoje

Os locais de aplicação das provas para o concurso do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) podem ser conferidos a partir de hoje, no site do Cebraspe. Estão em jogo 165 vagas temporárias para o cargo de analista. As provas objetivas terão a duração de 3 horas e 30 minutos e serão aplicadas no próximo domingo, às 14h. As vagas serão distribuídas em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Os salários são de R$ 7.620,30, além de benefícios.