Copa Covid

SF Severino Francisco





Como se não bastassem todos os negacionismos e absurdos que levaram à morte até agora de mais de 460 mil brasileiros, estamos expostos a um novo vexame e a um novo deboche: a Copa América será realizada no Brasil, em Brasília e outros estados. Pernambuco e Rio Grande do Norte se recusaram, em um gesto de dignidade e defesa da vida dos cidadãos. Brasília deveria fazer o mesmo.

O campeonato de seleções continental se dividiria entre a Colômbia e a Argentina, mas os dois países se recusaram a promover o evento em seus territórios. A Colômbia está convulsionada por uma onda de protestos políticos contra o governo, enquanto a Argentina está com a atenção concentrada em combater a pandemia.

Uma pesquisa revelou que sete em cada 10 argentinos não querem que a Copa América seja realizada no país neste momento. Trump surgiu com a farsa da cloroquina e, quando descobriu que o medicamento era ineficaz para combater a covid, mandou toneladas do remédio para o Brasil.

O mesmo acontece com a Copa América. Como nenhum país da América do Sul assumiu o enorme risco de sediar um certame de futebol no ápice da pandemia, mandaram o evento para o Brasil. Não sei em que planeta os nossos governantes estão vivendo. Porque as estatísticas revelam que os números de contaminações e mortes voltou a crescer de maneira assustadora. Os cientistas prenunciam uma terceira e devastadora onda para a qual nenhum sistema hospitalar estadual ou distrital está preparado.

Claro que o prejuízo com a não realização do evento é gigantesco. Calcula-se que cada federação dos países receberia, no mínimo, 4 milhões pela participação na Copa América. No entanto, a solução mais sensata seria promover o campeonato em algum país em que a crise sanitária está controlada.

Em Brasília, vivemos o mistério das vacinas não aplicadas ou inexplicadas. Existem números desencontrados de pessoas com comorbidades, e a imunização empacou. As decisões demoram, e, mesmo com vacinas no estoque, muitos brasilienses permanecem expostos ao vírus. Faltam campanhas de esclarecimento e de persuasão. A volta às aulas foi anunciada para agosto e, no entanto, somente os profissionais de creches começaram a ser vacinados.

E se algum jogador se machucar com gravidade, o que vai acontecer? Vai furar a fila dos hospitais? Alega-se que o Brasileirão está rolando sem maiores problemas. Mas omite-se que serão delegações de nove países que vão trazer e espalhar variantes da covid pelo mundo.

O governo federal gosta tanto de falar em soberania, mas o Brasil virou a casa da madre Joana.Tudo que não presta ou que os outros países não querem em seus territórios é mandado para cá. Graças ao negacionismo, à inação e à incompetência, o Brasil virou um laboratório de variantes da covid e uma ameaça global.

A CPI da Covid precisa convocar, urgentemente, o presidente da CBF e o ministro da Saúde para explicarem a razão desse evento no meio do caos com o Brasil no segundo lugar do ranking de mortos no mundo. A Copa Covid tem de ser simplesmente cancelada. É a única decisão sensata para defender a nossa vida. Promover a Copa América no Brasil em meio a uma tragédia sanitária, social e humanitária é uma irresponsabilidade e um escárnio. Aos vencedores, o Troféu Cloroquina.