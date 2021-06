Mais grupos contemplados

CB Correio Braziliense

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal abre hoje o espaço para pessoas com deficiência e sem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) se cadastrarem, por meio do site vacina.saude.df.gov.br, para receberem as vacinas contra a covid-19. O atendimento a esse público terá início na próxima semana, em data ainda a ser definida pela pasta.

Antes da abertura do cadastro, apenas pessoas cadastradas no BPC poderiam agendar a aplicação dos imunizantes. Agora, qualquer pessoa com deficiência poderá se vacinar. O cadastro prévio servirá, também, para que a secretaria tenha uma estimativa de quantas pessoas fazem parte desse grupo.

A informação foi divulgada pelo secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, em coletiva no Palácio do Buriti, ontem. Segundo o secretário de Saúde, Osnei Okumoto, também presente no evento, não há um levantamento de quantas vagas serão disponibilizadas para esse público, e a maioria não precisará apresentar comprovante da deficiência. “Temos um levantamento ainda sendo realizado. As deficiências, muitas delas, são visualmente observadas, então, essas não precisarão de comprovação. Já aquelas que não são perceptíveis devem apresentar laudo médico”, disse Osnei.

Os aeroportuários do Aeroporto de Brasília também começarão a ser vacinados na próxima semana. De acordo com os gestores presentes na coletiva de ontem, esse grupo será atendido em dois pontos do DF: na Unidade Básica de Saúde (UBS) 2 do Guará, de 7 a10 de junho, das 9h às 17h, e no ponto localizado na Praça dos Cristais, no mesmo período, das 18h às 22h30. Nos dois locais, será por meio do drive-thru, e as 2,1 mil doses disponíveis no momento para esse grupo serão aplicadas em funcionários que têm contato direto com passageiros, segundo lista enviada pela Inframerica À Secretaria de Saúde.