Eixo capital

Agenda com prefeitos

A ministra-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Flávia Arruda, mantém sua agenda de contatos com prefeitos do Entorno. Ontem, ela recebeu gestores de 10 municípios vizinhos. No ano passado, a ministra chegou a fazer um almoço em casa com esses prefeitos. Esse ano teve um outro encontro com eles na Secretaria de Economia do DF, com André Clemente. Já na condição de ministra, ela os levou em uma agenda no Ministério da Saúde para tratar de vacinas e apoio no atendimento às vítimas de covid. Além dos prefeitos, também foram convidadas as primeiras-damas, primeiro cargo público de Flávia.



Upgrade

Exonerado do comando-geral da Polícia Militar do DF, há dois meses, por ter se vacinado contra covid-19 antes da tropa, o coronel Julian Rocha Pontes ganhou um cargo no Ministério da Justiça e Segurança Pública. O oficial — agora na reserva — foi nomeado hoje ontem ao cargo de coordenador-geral do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional da Diretoria de Operações da Secretaria de Operações Integradas da Pasta. É pessoa da confiança do ministro Anderson Torres, com quem trabalhou Na Secretaria de Segurança Pública.



Frente em defesa do setor de bares e restaurantes

No ramo de alimentos e bebidas, mais de 3 mil empresas fecharam as portas, com mais de 19 mil desempregados por conta da pandemia. Um grupo de deputados distritais, liderados por Júlia Lucy (Novo), lançou ontem, com um jantar para jornalistas e convidados, a Frente em Defesa do Setor de Alimentação fora do Lar do DF. Vão integrar o movimento, além de Júlia que será a presidente, os deputados Rafael Prudente (MDB), Iolando (PSC), Valdelino Barcelos (PP), Reginaldo Sardinha (Avante), Delmasso (Republicanos), Cláudio Abrantes (PDT), Roosevelt Vilela (PSB) e Leandro Grass (Rede). A bancada promete trabalhar para adotar medidas em beneficio de empresários e empregados do setor.

Centro de covid

Com a Copa América, o estádio nacional de Brasília Mané Garrincha pode se transformar de hospital de campanha contra covid-19 para um centro transmissor da doença. É que a arena deve receber jogos das seleções.

Aras vai pedir inquérito contra Salles nas mãos de Carmen Lúcia

O procurador-geral da República, Augusto Aras, vai encaminhar hoje à ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), um pedido de abertura de inquérito contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Há duas semanas, ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal, intitulada Akuanduba, que investiga a exportação ilegal de madeira para os Estados Unidos e para Europa com envolvimento de servidores do Ministério do Meio Ambiente e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que deveriam fiscalizar tais condutas. As medidas foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, sem passar pelo crivo do Ministério Público Federal. Na visão de Aras, a relatoria cabe à ministra Carmén Lúcia, que já tem a responsabilidade por outro inquérito relacionado a Salles.



As carpas do secretário de Saúde

Ao se vacinar e divulgar a imunização contra a gripe, o secretário de Saúde, Osnei Okumoto — que está habitualmente de terno — exibiu as duas tatuagens com imagens de peixes que mantém nos antebraços. Na cultura japonesa, acredita-se que uma carpa subindo a correnteza de um rio significa força, coragem e determinação para alcançar objetivos e superar dificuldades. São também símbolos de prosperidade, longevidade e fertilidade.

Oposição reage à Copa América

A oposição ao governador Ibaneis Rocha (MDB) criticou ontem a inclusão do estádio nacional de Brasília Mané Garrincha entre os palcos de jogos da Copa América, que será realizada no Brasil, entre junho e julho. Na noite de ontem, a executiva do PT divulgou nota em que repudia a ideia. “Mesmo compreendendo a importância do futebol no imaginário e na vida dos brasileiros é incompreensível que reste ao Brasil cumprir o papel que outros países se recusaram. Os motivos dos demais países são os mesmos do Brasil, o agravamento da crise sanitária”, afirma o PT, ressaltando o risco do agravamento do quadro da pandemia no DF, com uma possível terceira onda de covid-19. O deputado distrital Fábio Félix (PSOL) encaminhou um ofício ao governador Ibaneis Rocha (MDB) pedindo que impeça a realização de jogos em Brasília, uma vez que apenas 10% da população está vacinada e a circulação de delegações internacionais na cidade pode contribuir para o agravamento da pandemia.

“Pandemia em expansão. Brasil é, neste momento, um grande covidário. Hoje ficamos sabendo que o Brasil vai sediar a ‘Cova América’. Um total cinismo em relação ao que está acontecendo. Inacreditável”

Ex-ministro da Saúde Henrique Mandetta

“A situação é difícil para todo mundo, mas o Brasil tem como vantagem ser um país de dimensões continentais e com bons estádios disponíveis, o que permite dispersar esse povo todo”

Vice-presidente da República, Hamilton Mourão