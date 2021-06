Cinco feridos na DF-150

E » Edis Henrique Peres

(crédito: CBMDF/CB/D.A Press)

Uma colisão frontal na DF-150, em Sobradinho, deixou cinco pessoas feridas no início da noite de ontem. O acidente aconteceu no Km 88, após o Posto Contagem, sentido Fercal. Inicialmente, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu à ocorrência com o 22º Grupamento de Bombeiros, de Sobradinho, mas devido à gravidade do acidente, foram acionados reforços do 10º e 34º Grupamento de Bombeiro Militar, do Paranoá e do Lago Norte, além do Grupamento de Busca e Salvamento e o Grupamento de Aviação Operacional.

A colisão aconteceu entre um Chevrolet Celta branco, conduzido por um homem de 25 anos, e um Chevrolet Corsa prata, conduzido por um homem de 46 anos. O mais jovem deixou o carro e conseguiu caminhar pelo local, mas, depois, sentiu um mal-estar e foi imobilizado e encaminha pelo CBMDF ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS). O condutor de 46 anos se queixava, após sair do veículo, de fortes dores pelo corpo. Ele foi imobilizado e atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Com os condutores estavam três passageiros, no entanto, o Corpo de Bombeiros não detalhou quantas pessoas estavam em cada veículo. Um homem de 43 anos foi atendido e transportado pelo Resgate Aéreo do CBMDF ao Hospital de Base de Brasília (HBB), com suspeita de fratura pélvica, fratura no pé e no braço direito. A vítima estava consciente, mas instável, o quadro de saúde é grave. Outra passageira, de 22 anos, também apresentava suspeita de fratura pélvica, edema no olho direito e corte no lábio. Ela foi encaminha, consciente e instável, para o HRS.

O terceiro carona, de 19 anos, conseguiu sair do veículo, mas deitou-se no chão reclamando de fortes dores pelo corpo. Ele foi imobilizado e transportado pelo Samu. Como a aeronave do CBMDF precisou pousar na pista, durante o atendimento, as duas vias da DF-150 ficaram interditadas. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF (PMDF) e Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF).

Trânsito

Também ontem, pela manhã, um caminhão que levava produtos refrigerados capotou na DF-290, no Núcleo Rural Ponte Alta, enquanto seguia para a BR-060, no sentido Gama. O veículo tombou na lateral da pista. O passageiro que acompanhava o motorista sofreu uma parada cardíaca. O CBMDF tentou, por 50 minutos, manobras de reanimação, no entanto, o homem não resistiu e morreu no local. O condutor do caminhão não sofreu ferimentos.

Apesar dos acidentes, o número de mortes no trânsito na capital do país caiu nos primeiros quatro meses de 2021, em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a abril, o Detran notificou 40 acidentes com óbitos, sendo que, no primeiro quadrimestre de 2020, houve 57 acidentes fatais. De acordo com o Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF), das 40 ocorrências com vítimas, deste ano, 16 foram colisões. Doze são por atropelamento de pedestre; cinco, por capotamento; cinco, por choque com objeto; e dois, por queda. Os 40 acidentes resultaram em 42 mortes, sendo 14 motociclistas, 12 pedestres, sete passageiros, cinco condutores e quatro ciclistas.