Capital S/A

"Fique contente em agir. Deixe a fala para os outros"

Baltasar Gracián, filósofo

Congresso pelo Lixo Zero em Brasília

O Museu Nacional da República voltou a receber eventos presenciais. Neste mês da sustentabilidade, haverá o Congresso Internacional Cidades Lixo Zero. O evento será em 22, 23 e 24 de junho, e a previsão é de que nos três dias devam passar, presencialmente, cerca de 200 pessoas e mais de 5 mil on-line. É o maior encontro sobre eliminação de lixo nas cidades do mundo. Serão cinco horas de palestras por dia, com especialistas de diversos países. Na área externa, haverá também apresentações artísticas. O site para inscrição gratuita é www.cidadeslixozero.com.br.



Reciclagem e economia circular

O Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB) está promovendo a segunda edição do evento, que movimentou, em 2018, 16 países em debates sobre redução, tratamento e gestão dos resíduos. Serão apresentados casos de sucesso da Itália, Suécia, Espanha e de outros países experientes em ações de sustentabilidade. Temas como compostagem, reciclagem, legislação, economia circular e a influência do conceito Lixo Zero conduzirão a programação paralela.



Imóvel na planta é o melhor negócio no último ano

Investidores do mercado imobiliário comemoram bons resultados. A aplicação em imóveis tem batido investimentos tradicionais com larga margem. E até 2019 eram preferencialmente adquiridos pelos moradores finais. Essa tendência, no entanto, vem mudando desde o ano passado, quando a compra na planta voltou a ser um bom negócio que vai além da moradia própria.



Retorno maior que o da Bolsa

Para se ter uma ideia, em 2020, o rendimento da poupança ficou em 2,11% — perda final de 2,30% ante a inflação, que ficou em 4,52%. O mesmo ocorreu com investidores da Bolsa de Valores, que fechou o ano com -1,53%, pouco abaixo dos prejuízos de quem aplicou no CDI, cuja perda anual foi de -1,68%.



Boas condições de compra

Para Pedro Ávila, diretor Comercial da PaulOOctavio, as condições para o comprador estão muito boas desde 2020. “Os bancos, por exemplo, reduziram taxas de juros, e as prestações começaram a caber no bolso dos clientes, o que aqueceu o mercado”, aponta. Hoje, um imóvel pode ser financiado a taxas anuais abaixo de 7% ao ano, mais TR ou IPCA, e prazos até 35 anos.



Lucro em Águas Claras

Já quem investiu em imóveis lucrou. Um apartamento de 62m² no Residencial Vilarindo Lima, em Águas Claras, inaugurado em abril deste ano pela PaulOOctavio, custava cerca de R$ 6.275 o metro quadrado à época do lançamento, em setembro de 2018. Em pesquisa nos sites de imóveis, o metro quadrado do mesmo imóvel é oferecido a R$ 9.620 agora. Um ganho mensal de 1,2% durante todos os 32 meses entre o lançamento e a entrega. Caso os R$ 389 mil pagos em 2018 fossem aplicados na poupança, o investidor teria, hoje, R$ 421 mil, contra os R$ 597 mil do valor atual do imóvel.

Bancorbrás apoia reflorestamento

O Instituto Bancorbrás e a Fundação SOS Mata Atlântica completam, em 2021, 10 anos de parceria, contabilizando o plantio de 43 mil mudas de espécies nativas da Mata. Segundo Jorge Tomio, diretor-executivo do Instituto Bancorbrás, a contribuição visa o reflorestamento de um dos principais biomas brasileiros. “Temos o dever de ajudar a restaurar essa floresta tão rica e ameaçada”, destaca.

No Cerrado

Neste ano, 1.500 mudas serão doadas e plantadas na Mata Atlântica e no Cerrado. Outras centenas já foram, ao longo dos anos de parceria, plantadas em fazendas localizadas no Distrito Federal, em Minas Gerais, no Paraná, no Rio de Janeiro e em São Paulo.