Duas regiões do DF ficam sem energia nesta terça (1º/6)

CB Correio Braziliense

(crédito: CEB/Divulgação)

Nesta terça-feira (1/6), o Setor Central do Gama vai receber um novo transformador de energia e será preciso interromper o fornecimento na região, enquanto o trabalho estiver sendo feito. Por segurança, ficarão sem eletricidade, das 9h às 12h, as quadras 29 (lotes ímpares de 23 a 51), 33 (conjuntos A e B), 35 (conjuntos A e B), 37 (lotes ímpares dos conjuntos A, B e C) e 43 (lotes ímpares dos conjuntos A e B).

Sobradinho

O Núcleo Rural Catingueiro, em Sobradinho, também precisará ter o fornecimento de energia interrompido para poda de árvores. Serão afetadas as chácaras Bambu e Boa Esperança e o sítio Paiva, das 8h40 às 13h.

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio, reduzindo o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.