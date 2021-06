CB Correio Braziliense

(crédito: Sedes/Divulgação)

A partir desta terça-feira (1º/6), mais de 32 mil famílias em situação de vulnerabilidade podem gastar o crédito de R$ 250 do cartão Prato Cheio. Os valores foram liberados pela secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) e todos os benefícios somam cerca de R$ 8 milhões.

Em maio, a pasta anunciou a ampliação do auxílio. Os beneficiários receberão os créditos por seis meses em vez de três.

Contudo, 6.628 famílias ainda precisam ir às agências do BRB para retirar os cartões e utilizar o recurso. O último dia para pegar o cartão é 9 de julho. Quem não buscar o cartão até essa data, perde o benefício. No portal GDF Social é possível consultar o endereço da agência para resgatar o cartão.

O Prato Cheio só opera na função débito e em estabelecimentos que vendem produtos alimentícios. Para saber o saldo do cartão, basta acessar o aplicativo BRB Social. A previsão do governo do Distrito Federal é incluir mais 3 mil famílias no programa ainda este mês.

Para participar do Prato Cheio, há uma série de critérios, como: ter renda familiar per capita igual ou inferior a meio salário mínimo; estar em situação de insegurança alimentar; ter a inscrição no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal ou no Sistema de Informação da Secretaria de Desenvolvimento Social do DF e residir no Distrito Federal.