STF decide manter mafioso italiano preso em Brasília por 3 anos

SS Samara Schwingel

A ministra Carmén Lúcia negou o recurso da defesa de Rocco - (crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil)

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu manter o mafioso italiano Rocco Morabito preso no sistema penitenciário federal do Brasil, mais especificamente, na Penitenciária Federal de Brasília. A ministra Cármen Lúcia negou o recurso da defesa de Rocco e decidiu que o mafioso ficará detido por três anos no complexo de segurança máxima.

A decisão foi assinada no último dia 28 de maio e foi publicada nesta terça-feira (1º/6). Segundo o documento, o período de permanência de Rocco Morabito no sistema penitenciário federal pode ser renovado ou modificado.

A ministra também determinou que o caso não ficará em segredo de justiça, já que a defesa do italiano "não comprovou qualquer de suas alegações, tampouco eventual exposição extraordinária da intimidade do

extraditando a justificar a restrição do acesso público".

Rocco foi preso em 24 de maio, em João Pessoa (PE), durante uma mega-operação conjunta entre a PF, a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) e autoridades da segurança italiana.