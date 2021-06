Unidade é desativada e mais de 2 mil presos são transferidos na Papuda

DD Darcianne Diogo

O CIR é um dos presídios mais antigos da Papuda - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press )

Nesta segunda-feira (31/5), mais de 2 mil presos lotados no Centro de Internamento e Reeducação (CIR), do Complexo Penitenciário da Papuda, foram transferidos ao Centro de Detenção Provisória (CDP). A mudança foi determinada pela juíza titular da Vara de Execuções Penais (VEP), Leila Cury, em decisão assinada em 14 de dezembro do ano passado e cumprida pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF).

Inaugurado em 1979, o CIR é um dos presídios mais antigos da Papuda e foi classificado pela juíza como um local “deplorável”, “absurdo” e “inaceitável”. No total, 2.461 internos que cumprem pena em regime semiaberto foram recolocados no CDP I. Em 6 de maio, Leila Cury determinou a desativação total do CIR. A justificativa era de que a unidade prisional apresentava problemas estruturais e comprometia a segurança dos detentos e profissionais.

Antes de receber os custodiados do CIR, o CDP I era ocupado por presos provisórios – transferidos, na última semana, para a Unidade de Detenção Provisória Desembargador George Lopes Leite, recém-inaugurada. “A data de hoje deve ser bastante comemorada por todos os atores envolvidos na execução penal e pela sociedade como um todo. Conseguimos desativar uma das unidades penais mais antigas do DF e, ao mesmo tempo, resolver o problema da superlotação no semiaberto na Papuda”, frisou o secretário da Seape-DF, o delegado aposentado Geraldo Luiz Nugoli.

Além disso, cerca de 1 mil reeducandos do semiaberto que cumprem pena nas Penitenciárias I e II do DF, voltadas para a custódia de detentos do regime fechado, também irão para o novo CIR. Com isso, todos os custodiados do regime semiaberto ficarão reunidos em um só lugar.